صورة رونالدو وميسي مع "لويس فويتون" تحصد.. الملايين

الملايين هذه المرة ليست من النقود ولكنها تمثّل علامات الإعجاب التي حصدها إعلان دار Louis Vuitton الذي تمّ إطلاقه بمناسبة كأس العالم 2022، وحقّق لنجميه لاعبي كرة القدم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي أرقاماً قياسيّة على وسائل التواصل الاجتماعي.

هي صورة جمعت بين نجمي كرة القدم، البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي وهما يلعبان الشطرنج فوق حقيبتين من دار Louis Vuitton. تحمل هذه الصورة توقيع إحدى أشهر المصورات العالميّات آني ليبوفيتز، وقد نشرتها الدار الفرنسيّة في صفحتها على موقع إنستغرام يوم السبت الماضي بالتزامن مع نشرها على صفحتي رونالدو وميسي.

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ساهمت هذه الصورة في تخطّي حساب اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو 500 مليون متابع، ليكون أكثر شخص يتمتع بشعبيّة على موقع إنستغرام أما اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي فهو ثاني أكثر شخص يتمتع بشعبية على الموقع نفسه مع بلوغ عدد متابعيه 376 مليوناً. وقد حقّقت هذه الصورة أكثر من 72 مليون إعجاب على الصفحات الثلاث التي نُشرت عليها.

تجمع هذه الصورة رونالدو وميسي حول مباراة في الشطرنج فوق حقائب تحمل توقيع دار Louis Vuitton، وقد نشرا معها في صفحتيهما على وسائل التواصل الاجتماعي عبارة: "النصر هو حالة ذهنيّة...تقليد طويل في صناعة الحقائب". والجدير ذكره أنه سبق أن تمّت الاستعانة بحقيبة خاصة من الدار لوضع مجسّم كأس العالم في العام 2018 خلال إقامته في روسيا.

وكانت دار Louis Vuitton استعانت سابقاً بالمصورة آني ليبوفيتز في العام 2010 لتصوير جيل سابق من أبطال كرة القدم منهم بيلي، وزين الدين زيدان، ودييغو مارادونا. وهذا ما يؤكد على الرابط الوثيق بين عالمي الموضة والرياضة من الماضي وحتى الحاضر.

وقد تعدّدت التكهنات حول المبلغ الذي تقاضاه اللاعبان النجمان لقاء هذا الإعلان في ظل التكتّم الذي أحاط بهذا الموضوع، ولم يُكشف سوى عن أن رونالدو يتقاضى 2 مليون دولار عن كل صورة إعلانية يتم نشرها على صفحته فيما يتقاضى ميسي 1,7 مليون دولار عن أي صورة إعلانية على صفحته.