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بيلا حديد

بيلا حديد هي "الأكثر أناقة على كوكب الأرض".. لماذا؟

العربية.نت - رانيا لوقا
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شكّل حصول العارضة الأميركية ذات الأصول الفلسطينيّة على لقب "الأكثر أناقة على كوكب الأرض" مصدر تساؤلات عن سبب اختيارها دون سواها من مشاهير الفن، والموضة، وصاحبات الألقاب الملكيّة في هذا المجال. إليكم الجواب.

بيلا على البساط الأحمر لمهرجان كان
بيلا على البساط الأحمر لمهرجان كان

نشرت مجلة British GQ، المتخصصة في مجال الموضة، قائمتها بأكثر الأشخاص أناقة في العام 2022 التي تضمّنت أسماء مثل هاري ستايلز، آدم ساندلر، جادن سميث، زندايا، جاستن بيبر،كيم كردشيان... وقد كان لافتاً إسنادها للعارضة بيلا حديد لقب "الأكثر أناقةً على كوكب الأرض" نظراً لكونها تبدو بكامل أناقتها في كافة أنواع الأزياء النسائيّة، والرجاليّة، والمسائيّة، والعمليّة، والرياضيّة.

خلال عرض كوبيرني في باريس عندما ارتدت ثوباً من الطلاء صنع مباشرةً على جسمها أمام الجمهور
خلال عرض كوبيرني في باريس عندما ارتدت ثوباً من الطلاء صنع مباشرةً على جسمها أمام الجمهور

وقد أعلنت المجلة في هذا الإطار أن بيلا ترتدي الأزياء الرجالية بشكل أفضل من الرجال، وهي يمكنها أن تبدو أنيقة في كل شيء: من التايورات الكلاسيكيّة وأثواب السهرة إلى سترات الدنيم الواسعة وحتى في ربطات العنق، فأسلوبها في الأناقة شبابي، كلاسيكي، وغير متكلّف في الوقت نفسه.

بيلا خلال احتفالية فاشن تراست آاريبيا في قطر
بيلا خلال احتفالية فاشن تراست آاريبيا في قطر

تُعتبر بيلا من بين العارضات الأعلى أجراً في العالم، إذ يصل دخلها إلى 19 مليون دولار سنوياً. وهي الأخت الصغرى للعارضة جيجي حديد، والإبنة الثانية لرجل الأعمال الفلسطيني محمد حديد والعارضة الدانماركيّة يولاندا حديد. دخلت مجال عرض الأزياء في سن الـ16، وظهرت منذ ذلك الحين 27 مرة على أغلفة مجلة "فوغ" الشهيرة كما كسرت الرقم القياسي للظهور على أغلفة أعدادها الخاصة بشهر سبتمبر (وهو أهم عدد سنوياً في هذه المجلة) خلال العام 2017 بعد أن كان هذا الرقم من نصيب العارضة الدانماركيّة دوتزين كرويس.

بيلا برفقة شقيقتها جيجي
بيلا برفقة شقيقتها جيجي

كما شاركت بيلا خلال العام 2022 بأسابيع الموضة العالميّة وقد شكّلت حديث الناس ومواقع التواصل الاجتماعي عندما شاركت خلال سبتمبر الماضي في عرض Coperni حيث تمّ رشّ جسمها أمام الجمهور بسائل أبيض تحوّل إلى ثوب عليها.

بيلا تتوسط والديها
بيلا تتوسط والديها

وهي شاركت أيضاً باحتفاليّة فاشن تراست آريبيا التي أقيمت مؤخراً في قطر، كما أنها فخورة بأصولها الفلسطينية التي لا تتردد في الحديث عنها خلال المقابلات التي يتمّ إجراؤها معها.

وهي معروفة بدعمها لرواد الأعمال الفلسطينيين في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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