أي أساليب هي الأفضل لتنظيف المجوهرات الفضيّة والذهبيّة؟

تتطلّب المجوهرات عادةً اهتماماً خاصاً كي تحافظ على بريقها وإشراقها، ولكن تبقى خطوات العناية بها مجهولة من جانب الكثيرين رغم كونها بسيطة وعمليّة. تعرّفوا على أكثرها فعالية فيما يلي:

- تنظيف المجوهرات الفضيّة في المنزل: تفقد المجوهرات الفضيّة بريقها مع مرور الوقت، ولكن من السهل جداً إعادة إحياء إشراقها من خلال الخطوات التالية:

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• الاستعانة بأحمر الشفاه:

يحتوي أحمر الشفاه في تركيبته عادةً على مادة أوكسيد التيتان المعروفة بقدرتها على إزالة البقع عن المعدن الفضي. وهو يحتوي أيضاً على مواد دهنيّة تُعزّز حيوية الفضة. استعينوا ببقايا أقلام أحمر الشفاه لفرك سطح المجوهرات الفضيّة، على أن يتمّ مسحها بعد ذلك بقطعة من القطن ثم غسلها بالماء والصابون قبل شطفها جيداً وتجفيفها بقطعة قماش ناعمة.

• استعمال صودا الخبز وورق الألومنيوم:

يكفي إضافة مقدار ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز إلى نصف ليتر من الماء وغلي الخليط ثم رفعه عن النار ووضع المجوهرات الفضيّة وورقة ألومنيوم فيه لمدة 15 دقيقة. يتمّ رفع المجوهرات بعد ذلك من هذا المحلول ومسحها بقطعة قماش ناعمة. هذه الخطوة كفيلة بإزالة أي علامات سوداء عن المعدن الفضي وإعادة إشراقه.

• تطبيق عجينة الصودا:

للحصول على عجينة منظّفة للفضة، يكفي خلط القليل من الماء الساخن مع صودا الخبز للحصول على عجينة رخوة جداً. تتميّز هذه الخلطة بفعاليتها الكبيرة في تنظيف المجوهرات الفضيّة دون أن تترك أي خدوش عليها. يكفي فركها على سطح المجوهرات لتنظيفها من أي آثار للدهون، والأوساخ، والبقع.











- تنظيف المجوهرات الذهبيّة في المنزل: يُعتبر خليط الماء والصابون أفضل منظّف للمجوهرات المصنوعة من الذهب الأصفر، والأبيض، والوردي فما هي الحيل المفيدة في هذا المجال؟

• الاستعانة بالصابون السائل:

يُساعد خليط الماء الفاتر والصابون السائل على إزالة بقع الماكياج، والدهون، والأوساخ عن المجوهرات الذهبيّة. يكفي نقع المجوهرات الذهبيّة لمدة نصف ساعة في هذا المحلول ثم تنظيف المجوهرات بفرشاة أسنان ذات وبر ناعم، على أن يتمّ بعد ذلك شطف القطع جيداً بالماء وتجفيفها بقطعة قماش ناعمة.

• استعمال الأمونياك:

يكفي إضافة 7نقاط من الأمونياك إلى كوب من الماء لتحضير محلول مُنظّف للمجوهرات الذهبيّة. يُنصح بترطيب قطعة ناعمة من القماش بهذا المحلول ثم مسح المجوهرات بها قبل غسلها بالماء والصابون وشطفها جيداً بالماء. يُنصح بالاستعانة بفرشاة أسنان، عود قطني، وحتى محرمة ورقيّة لإزالة كل بقايا الأمونياك عن المجوهرات.

• تطبيق عجينة الفازلين والطبشور:

تُعتبر هذه الوصفة القديمة جداً سحريّة في مجال تنظيف المجوهرات الذهبيّة نظراً لفعاليتها الكبيرة في هذا المجال. لتحضيرها يكفي خلط المقدار نفسه من الماء، والفازلين، والصابون السائل، ومسحوق الطبشور للحصول على عجينة سميكة يمكن استعمالها لفرك القطع الذهبيّة بواسطة قطعة قماش ناعمة. يُنصح بعد ذلك بغسل المجوهرات بالماء والصابون قبل تجفيفها جيداً بقطعة قماش ناعمة.

- تنظيف المجوهرات الذهبية المرصّعة بأحجار:

يتطلّب تنظيف المجوهرات الذهبيّة المرصّعة بأحجار كريمة عناية دقيقة، خاصةً أن بعض هذه الأحجار يتمتع بحساسية كبيرة تجاه المكوّنات المنظّفة والماء.

• الماس، والياقوت، والزمرد، والزيركونيوم: يمكن تنظيف هذه الأحجار بالماء والصابون أو بمحلول يحتوي على الأمونياك.

• الياقوت الأحمر، والأوبال، والعنبر: يمكن تنظيفها بخليط الماء والصابون الخاص بالأطفال.

• اللؤلؤ، والمرجان، والفيروز: هي من الأحجار الحساسة جداً، ولذلك لايمكن تنظيفها في المنزل سوى عبر مسحها بقطعة قماش ناشفة.

يوصي الخبراء بضرورة تنظيف المجوهرات التي ترتدونها دائماً مرة كل شهر أو شهرين حتى في حال عدم ظهور أوساخ بارزة عليها، على أن يتم مسحها مرة أسبوعياً بقطعة من قماش المايكروفايبر لإزالة أي شوائب عنها وتعزيز إشراقها.