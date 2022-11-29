أشهر أثواب إليزابيث تايلور المفقودة يظهر في مزاد علني

تكمن أهمية هذا الثوب الذي يحمل توقيع دار Christian Dior أن النجمة الهوليوودية الراحلة إليزابيت تايلور ارتدته بمناسبة حصولها على أول جائزة أوسكار في مسيرتها خلال العام 1961. وهو اختفى بعدها ليعود إلى الظهور بعد 60 عاماً ويُعرض بمزاد علني يُقام في لندن الشهر المقبل.

كانت إليزابيث تايلور تعتبر هذا الثوب تميمة حظ بالنسبة إليها، خاصة أنها كانت ترتديه لدى فوزها بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Butterfield8 بعد أن سبق وتم ترشيحها لهذه الجائزة 3مرات متتالية ولم تحصل عليها.

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يحمل هذا الثوب توقيع المصمم مارك بوهان الذي كان يشغل منصب المدير الإبداعي بدار Christian Dior في ستينيات القرن الماضي. وهو يتزيّن بحزام عريض ووردة عند الخصر بالإضافة إلى تطريز على التنورة. وقد نسقته تايلور حينها مع قفازات طويلة من الساتان الأبيض ومجوهرات مرصعة باللؤلؤ والماس.

لم ترتد إليزابيث تايلور هذا الثوب سوى مرة واحدة بحياتها في حفل الأوسكار، ولكنها حرصت طوال 10 سنوات على أن يرافقها في أسفارها كجالب للحظ. وفي العام 1970 سئمت من حمل عشرات قطع الملابس معها خلال رحلاتها المتكررة فقررت التخلي عن بعضها. وهي أهدت هذا الثوب إلى مساعدتها آن سانز بالإضافة إلى قطع أخرى منها ثوب كوكتيل أبيض ارتدته سانز في حفل زفافها. وقد احتفظت الأخيرة بثوب حفل الأوسكار في حقيبة بلاستيكية بمنزلها لأكثر من نصف قرن.

من المنتظر أن يُشارك هذا الثوب وسواه من مقتنيات إليزابيت تايلور بمزاد علنيّ في لندن يوم 6 ديسمبر المقبل، ومن المقدر أن يتمّ بيعه بمبلغ يتراوح بين 42000 و72000 دولار أميركي خاصة أن أهميته تكمن في أنه يعود للنجمة إليزابيت تايلور كما أنه من إرث حفل جوائز الأوسكار.

من مقتنيات إليزابيث تايلور المعروضة للبيع في هذا المزاد أيضاً ثوب أسود يحمل توقيع المصمم الراحل كارل لاغرفيلد ارتدته في فيلم بعنوان Boom تمّ إنتاجه في العام 1967. ويُذكر أن تايلور التي ولدت في العام 1932 وتوفيت في العام 2011 مثّلت أكثر من 70 فيلماً وتوّجت مسيرتها السينمائية بالحصول على عدة جوائز أوسكار وغولدن غلوب.