لأول مرة.. مشاركة فلسطينية وتألق في ملكة جمال الأرض

أقيم مساء أمس الثلاثاء حفل انتخاب ملكة جمال الأرض 2022 في العاصمة الفلبينية مانيلا بمشاركة 86 جميلة من حول العالم.

وقد فازت باللقب طالبة الإعلام الكورية الجنوبية مينا سو شوي، فيما حصلت الكولومبية آندريا أغيليرا على لقب ملكة جمال النار، والأسترالية شيريدان مورتلوك على لقب ملكة جمال الهواء. وكان لافتاً مشاركة ممثلة لدولة فلسطين للمرة الأولى بهذه المسابقة، وهي استطاعت أن تحصد لقباً جمالياً بارزاً، إنها نادين أيوب التي تمّ تتويجها ملكة جمال لمياه الأرض.

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وتهتم هذه المسابقة بتسليط الضوء على أهمية البيئة، وهي تُعتبر واحدة من أكبر أربع مسابقات جماليّة تُقام في العالم: ملكة جمال العالم، ملكة جمال الكون، ملكة جمال الدوليّة، وملكة جمال الأرض.

بدأ تنظيم هذا الحدث في العام 2001، وهو يُقام معظم الأحيان في الفلبين رغم أن فيينا وبالي استقبلتاه سابقاً. وقد تمّ تنظيمه بشكل افتراضي في عامي 2020 و2021 نظراً للقيود الصحيّة العالميّة التي فرضتها جائحة كورونا. أما نادين أيوب التي مثلت دولة فلسطين بهذه المسابقة فهي مُدرّبة لياقة بدنيّة، مُستشارة تغذية، ورائدة أعمال كما أنها كانت من المرشحات الأوفر حظاً للفوز باللقب وواحدة من اثنتين من الجميلات العربيات اللواتي شاركن بهذه المسابقة إلى جانب جيهان ماجد التي مثّلت العراق.

السؤال الأخير الذي تمّ طرحه على المُشاركات الأربع اللواتي وصلن إلى المرحلة النهائية من المسابقة جاء على الشكل التالي: "ما هو الشيء الوحيد الذي تريدين تصحيحه في هذا العالم وكيف تعملين على تغييره؟" وقد ردّت المتسابقة الفلسطينية نادين أيوب على الشكل التالي: "أود محاربة جهل وأنانية الناس، لأنني أعتقد أن هذه هي المشكلة الرئيسيّة التي نواجهها اليوم في مختلف المجالات بما في ذلك مجال الكوارث البيئيّة التي يصنعها البشر". وهي تابعت في هذا المجال "الحل يبدأ من التربية، إنها الطريقة التي تسمح لنا بحل مشكلتي الأنانية والجهل اللتين نواجههما اليوم وإنقاذ كوكب الأرض".

تهدف مسابقة ملكة جمال الأرض إلى تعزيز الوعي البيئي وتُكرّس الفائزات باللقب فيها عامهم للترويج لمشاريع بيئية محدّدة. وهن يتحولن إلى متحدثات باسم مؤسسة ملكة جمال الأرض وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة كما يلتزمن بالعمل مع الصندوق العالمي للحياة البرية الذي يسلّط الضوء هذا العام على أهمية رعاية الحياة الحيوانية على كوكب الأرض.