هذه أبرز إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

شهدت مدينة جدة ليل أمس الخميس افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بنسخته الثانية وسط حضور كثيف لنجوم من مختلف أنحاء العالم. فكيف بدت إطلالات النجمات على بساطه الأحمر؟

يُعتبر هذا المهرجان، الذي يمتد من 1 إلى 10 ديسمبر، أول مهرجان سينمائي دولي في السعودية وأكبر ملتقى لصناعة السينما في المنطقة. من المنتظر أن تشهد فعالياته عرض 131 فيلماً من 61 دولة وبلغات متعددة تصل إلى 41 لغة. وهو يُكرم في دورته الثانية النجمة المصرية يسرا بجائزة اليسر الفخرية الذهبية تقديراً لمسيرتها الفنيّة وتأثيرها الكبير في صناعة السينما. وقد حصل على الجائزة نفسها أيضاً كلاً من الممثل الهندي شاروخان والمخرج البريطاني غاي ريتشي.

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كان لافتاً خلال حفل الافتتاح حضور النجمة الأميركية شارون ستون التي تألقت على بساطه الأحمر بثوب باللون البيج الفاتح زيّنته طبقات الكشاكش وترافق مع قفازات طويلة باللون الأسود، كما كان لافتاً ظهور الممثلة الهندية فريدا بينتو مشرقة بثوب من الحرير باللون الأصفر تميّز بكشاكش ضخمة عند الكتفين. أما الممثلة البرازيلية مارينا روي باربوزا فاعتمدت ثوباً وردياً ضخماً حمل توقيع دار Giambattista Valli.





شارون ستون فريدا بينتو مارينا روي باربوزا

خيّم اللون الذهبي على العديد من إطلالات نجمات هذا الحفل، وأبرزهن النجمة الهندية بريانكا شوبرا التي تألقت بثوب مستوحى من طراز العباية اختارته من دار Tony Ward ونسقته مع مجوهرات ماسيّة مرصّعة بالزمرد. أما الممثلة المصرية يسرا فاختارت ثوباً ذهبياً يرافقه "كاب" مطرّز وحقيبة سهرة جميعها من دار Zuhair Murad، وقد اختارت الممثلة أمينة خليل إطلالة ذهبيّة أيضاً حملت توقيع المصممة ساره أنسي.





بريانكا شوبرا يسرا أمينة خليل

شكّل اللون الفضي خيار النجمة التونسيّة درة زروق التي اعتمدت ثوباً مطرزاً بكثافة ومرفق بقفازات من الدانتيل. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Ziad Nakad. كما شكل أيضاً خيار الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم التي اعتمدت ثوباً بكتف واحدة من دار Zuhair Murad فيما اختارت مجوهراتها من Chopard. وقد ظهرت النجمة ستيفاني صليبا بثوب طويل بلوني الفضي والأزرق الفاتح من توقيع المصمم نجا سعاده.





درة زروق نادين نسيب نجيم ستيفاني صليبا

اعتمدت النجمة المصرية نيللي كريم، التي تشارك في لجنة تحكيم المهرجان، إطلالة باللون الأسود تحمل توقيع المصممة ساره أنسي وقد نسّقتها مع مجموعة من المجوهرات الماسيّة الفاخرة من دار Noora Shamsi Jewelery. وشكّل الأسود أيضاً خيار العارضة التونسيّة ريم السعيدي التي ظهرت بثوب مبتكر من توقيع دار Nicolas Jebran، وكذلك النجمة التركية مريم أوزرلي التي ظهرت بثوب عاري الكتفين من الدانتيل الأسود نسّقته مع مجوهرات ماسيّة.





نيللي كريم ريم السعيدي مريم أوزرلي

وقع اختيار العديد من نجمات المهرجان على اللون الأبيض لإطلالاتهن، حيث تألقت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف بثوب طويل يرافقه "كاب" من دار Valentino، واعتمدت النجمة مايا دياب ثوباً ضيقاً باللون الأبيض تزيّن بتطريزات سوداء من دار Jean Louis Sabaji، أما الممثلة المصرية تارا عماد فاعتمدت ثوباً طويلاً من التويد باللون الأبيض حمل توقيع دار Chanel الفرنسية. وقد لفتت الممثلة التايلانديّة بيلا كامين الأنظار بإطلالتها المونوكروميّة التي تألفت من معطف طويل باللون الأبيض نسقته مع سروال وربطة عنق سوداوين.