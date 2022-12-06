تحيّة خاصة للملكة في حفل توزيع جوائز الموضة البريطانية

شهدت مدينة لندن مساء أمس الاثنين إقامة حفل توزيع جوائز الموضة البريطانية للعام 2022. وقد تخلّله تحية للملكة الراحلة إليزابيت الثانية وجوائز استحقتها عن جدارة أسماء تألقت في عالم صناعة الأناقة خلال العام الجاري.

يحمل هذا الحفل اسميين: British Fashion Awards وThe Fashion Awards 2022. وقد أقيم في صالة رويال ألبرت هول الشهيرة بهدف تكريم مجموعة من الأسماء التي طبعت بصماتها على مجال الموضة في العام 2022.

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تضمّن الحفل، كتحية للملكة الراحلة إليزابيت الثانية، عرض أزياء حمل عنوان The Fashion Salute Show. وقد شاركت به أهم الأسماء في مجال الموضة البريطانية أمثال دور: Burberry ، وAlexander McQueen، وSimone Rocha، وDavid Koma، وVivienne Westwood، وStella McCartney وJW Anderson، وVictoria Bechlam.

جوائز تكريميّة

وحصل بييرباولو بيتشولي، المدير الإبداعي لدار Valentino على جائزة مصمم العام 2022. من جهتها حصلت دار Burberry على جائزة Fashion Award for Metaverse World and Gaming Experience لإبداعاتها ونجاحاتها في عالم ميتافيرس الافتراضي، كما حصلت العارضة بيلا حديد على لقب "عارضة العام 2022" ولكنها لم تكن موجودة في الحفل لتسلّم جائزتها شخصياً.

إطلالات النجمات على البساط الأحمر للحفل جاءت متنوّعة، أما أبرزها فكانت إطلالة العارضة نعومي كامبل التي تألقت بثوب فضي من دار Valentino. وقد ارتدت من الدار نفسها أيضاً الممثلة فلورنس بيو التي ظهرت بثوب أحمر، والعارضة روزي هانتنغتن وايتلي بثوب أسود، والعارضة كريستن ماكينامي التي ظهرت بثوب وردي مزيّن بالريش.

اعتمدت مقدمة الحفل العارضة جودي ترنر سميث ثوباً طويلاً باللون الأخضر النيوني من توقيع دار Gucci، أما العارضة بوبي ديليفيني فاعتمدت إطلالة باللون الفضي تحمل توقيع دار Ashi Studio لمصممها السعودي محمد آشي. وقد اختارت الممثلة ليلي جايمس إطلالة رومنسيّة من توقيع دار Rodarte، بينما اعتمدت العارضة إيرن أوكونور ثوباً مونوكرومياً حمل توقيع دار Erdem، فيما اختارت العارضة البريطانية سوكي واترهاوس ثوباً فضياً براقاً وحذاء باللون نفسه من دار Alexandre Vauthier. واعتمدت المصممة شارلوت أولمبيا إطلالة زيّنتها الطبعات البريّة من توقيع دار Emilia Wickstead، أما العرضة آيرينا شايك فاختارت الظهور بثوب من الباييت عاري الكتفين اختارته من H&M، وقد ظهرت العرضة جورجيا ماي جيجر بثوب مبتكر من الجلد الأسود حمل توقيع Vivienne Westwood.