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المشاركون بالحفل الختامي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي

بالصور.. إطلالات لافتة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

العربية.نت - رانيا لوقا
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اختتم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي أقيم في مدينة جدة، فعاليات دورته الثانية بأجواء حافلة بإطلالات نجماته التي جاءت راقية ولافتة بأناقتها. تعرّفوا على أبرزها فيما يلي.

- تألقت النجمة المصرية ياسمين صبري بثوب باللون الأحمر تميّز بتطريزه العصري والتول المنسدل من كمّيه. حملت إطلالتها توقيع دار Nicolas Jebran، وقد نسّقتها مع مجوهرات من الذهب الأبيض والماس من دار Cartier.

ياسمين صبري
ياسمين صبري

- بدت النجمة المصريّة يسرا أنيقة بثوب غطاه بريق الباييت اختارته من دار Tony Ward، وقد نسقته مع مجوهرات ماسيّة وحقيبة يد فضية اللون من دار Dolce&Gabbana.

يسرا
يسرا

- لفتت الإعلامية السعودية لجين عمران الأنظار بثوب فضي مطرّز بالكامل، حدّده حزام عند الخصر وكمّين طويلين جداً لامسا الأرض. حملت إطلالتها توقيع دار Ziad Nakad، وقد نسقتها مع مجوهرات ماسيّة من Bulgari.

- اعتمدت الإعلامية اللبنانية ريّا أبي راشد إطلالة باللون الأحمر غطاها التطريز بكثافة. وقد اختارت ثوبها من دار Zuhair Murad ونسقته مع مجوهرات ماسية من Bulgari.

- تألقت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور بثوب من المخمل الأسود ترافق مع قفازين طويلين من القماش نفسه. وهي اختارت إطلالتها من توقيع دار Nicolas Jebran.

دانييلا رحمه
دانييلا رحمه

- اعتمدت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمه إطلالة مشرقة من دار Rami Kadi، وهي تألقت بثوب بكتف واحدة نسقته مع مجوهرات ماسيّة وقفازات طويلة من الساتان الأبيض.

- اختارت النجمة المصرية ليلى علوي ثوباً أسود تزيّن بالريش عند الكتفين من توقيع دار Gemmy Maalouf، نسقته مع مجوهرات ماسيّة مرصّعة بالياقوت وحقيبة يد مزيّنة بالكريستال.

ليلى علوي
ليلى علوي

- تألقت المخرجة السعودية فاطمة البنوي بإطلالة باللون الزهري الفاتح تزيّنت ببروش من الريش. حمل ثوبها توقيع دار Tima Abid وقد نسقته مع مجوهرات ماسيّة من Cartier.

فاطمة البنوي
فاطمة البنوي

- اختارت الممثلة السعودية سارة طيبة، الحاصلة على جائزة النجمة الصاعدة في هذا المهرجان، إطلالة باللون الأسود غطاها الكريستال. حمل ثوبها توقيع المصمم يوسف أكبر، وقد نسقته مع مجوهرات من Messika.

ساره طيبة
ساره طيبة

- اعتمدت الممثلة السعودية أسيل عمران ثوباً من التول باللون البيج تزيّن بحبيبات الكريستال. اختارته من دار Dior ونسقته مع حقيبة من الدار نفسها.

أسيل عمران
أسيل عمران
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