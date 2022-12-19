هذه تفاصيل إطلالات نجمات ختام "مونديال 2022"

شهد الحفل الختامي لكأس العالم 2022، الذي سبق أمس الأحد المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا على استاد لوسيل، مشاركة لافتة لأربع نجمات عربيات بإطلالات باهرة تعرفوا على تفاصيلها فيما يلي:

تألقت النجمة الإماراتية/ اليمنية بلقيس فتحي بإطلالة ذهبيّة مشرقة حملت توقيع دار Valentino. اهتم بتنسيق هذه الإطلالة الستايلست سيدريك حداد الذي اختار لها جامبسوت مُطرّزا بحبيبات برّاقة رافقه كاب ضخم غطته أوراق لمّاعة. وقد تمّ تنسيق الزي مع حذاء عالي الساق باللون الذهبي ومجوهرات للرأس بالإضافة إلى خواتم كبيرة وأقراط للأذنين تمّ تنفيذها بالذهب الأصفر والماس وحملت جميعها توقيع دار Yeprem للمجوهرات.







بلقيس فتحي بلقيس فتحي بإطلالة من فالنتينو بلقيس فتحي.

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اعتمدت النجمة العراقيّة رحمة رياض إطلالة دراميّة حملت توقيع منسقة المظهر نتالي الدكاش، التي اختارت لها جامبسوت من المخمل الأسود حمل توقيع دار Jean Louis Sabaji نسقته مع معطف باللون الأحمر من Dolce&Gabbana، حذاء أسود ضخم ومجوهرات من الذهب الأبيض من Tiffany&Co.









رحمة رياض نورة فتحي. نورة فتحي رحمة رياض. من العرض

ظهرت النجمة المغربية منال بنشليخة بجامبسوت أسود تزيّن بحزام عريض وتطريز ذهبي، رافقته تنورة مفتوحة من الأمام وأكسسوار للرأس على شكل تاج ذهبي.

أما النجمة المغربية نورة فتحي، فاعتمدت إطلالة حملت توقيع دار Michael Cinco تألفت من ثوب أسود قصير غطاه التطريز بالخرز وأحجار الكريستال ترافق مع قفازات متناسقة وحذاء "ستيليتو" أسود من Saint Laurent Paris استبدلته على المسرح بحذاء رياضي لتسهيل حركتها.