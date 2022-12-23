عالم الرفاهية يهتم بألعاب الفيديو في موسم الأعياد

تشهد نهاية هذا العام اهتماماً متزايداً من جانب الدور الفاخرة بمبادرات تستقطب اهتمام المستهلكين وتُشجّعهم على شراء تصاميمها.

وتُشكّل ألعاب الفيديو فرصة مثالية في هذا المجال لاستقطاب الجيل الجديد بهدف تعريفه على عالم العلامة وبناء علاقة وطيدة معه يتمّ استثمارها على المدى الطويل. هذا ما تسعى إليه دور مثل Chanel وKenzo من خلال إطلاق ألعاب فيديو تُقدّم عالمها الخاص بطريقة عصريّة ومرحة في الوقت نفسه.

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وأطلقت دار Chanel أول تجاربها في مجال ألعاب الفيديو تحت عنوان Chanel Moon Walk أي"رحلة شانيل إلى القمر". وهي تأخذ جمهورها عبر هذه اللعبة في رحلة استكشافية مثيرة على متن مكوك فضائي بهدف تدمير أكبر عدد من النيازك والتقاط المستحضرات التجميليّة التي أطلقتها الدار ضمن مجموعتها المخصصة لاحتفالات نهاية العام. وفي نهاية اللعبة، يُفتح المجال لشراء هذه المستحضرات مباشرةً عبر متجر Chanel الإلكتروني. من السهل الوصول إلى هذه اللعبة بمجرد مسح رمز الاستجابة السريعة QR Code الخاص بها والموجود على موقع Chanel. وقد تمّ تصميمها لجذب مختلف الجماهير، وستبقى متوفرة في 30 دولة حتى الأول من يناير المقبل.



مستحضرات شانيل التي يتم جمعها خلال اللعبة لأول مرة شانيل تطلق لعبة فيديو

- سباق كنزو:

الأجواء التي اختارتها دار Kenzo للعبة الفيديو التي أطلقتها مختلفة كلياً. تحمل هذه اللعبة عنوان Kenzo run أي "سباق كنزو"، أشرف عليها مصمم الألعاب الياباني الشهير نيغو وهي ستكون متوفرة على موقع الدار حتى نهاية العام 2022.



سباق كنزو لعبة الفيديو الخاصة بدار كنزو

كما تسمح هذه اللعبة باختيار شخصية محددة وإطلاقها في متاهة مدينة Kenzo الافتراضية المستقبلية، أما الهدف منها فجمع أزهار تأخذ شكل الرمز الأيقوني للدار بالإضافة إلى تخطّي عقبات واتخاذ طرق مختصرة لتجنّبها في وقت تزداد فيه صعوبة اللعبة من مرحلة إلى أخرى. الرابحون في هذه اللعبة يحصلون على هدايا حصريّة، بينما سيحصل من يحقق الرقم الأعلى فيها على دعوة لحضور عرض Kenzo المقبل الذي سيُقام في مدينة باريس يوم 20 يناير المقبل، على أن تترافق هذه الدعوة مع دفع تكالف السفر والإقامة في العاصمة الفرنسيّة.