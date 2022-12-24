تأثير المسلسلات على موضة 2022 يتجاوز التوقعات

شكّلت المسلسلات التي تمّ عرضها على القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية، مصدر إلهام أساسي للموضة خلال العام 2022، وقد تخطّى تأثيرها في بعض الأحيان تأثير أبرز دور الأزياء العالميّة وأشهر المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، فما هي البصمات التي تركتها على اتجاهات موضة العام الجاري؟

عُرفت بعض المسلسلات التلفزيونية الأميركية سابقاً بارتباطها الوثيق بالموضة، ومنها Gossip Girl وSex and the City، وهي لعبت في أكثر من مناسبة دوراً مهماً في إلقاء الضوء على مصمم، أو علامة تجاريّة، أو حتى اتجاهات جديدة في مجال الموضة. هذا التأثير يبقى محدوداً مع ما شهدناه مؤخراً من دور لعبته المسلسلات في إطلاق ونشر اتجاهات جديدة في عالم الموضة، حيث تمكّنت أعمال دراميّة مثل Squid Game وLupin البعيدة كل البعد أساساً عن مجال الأناقة أن تُطلق اتجاهات في مجال الموضة بعد أن أصبحت شخصياتها من المؤثرين البارزين والملهمين للجمهور.

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- أرقام لافتة:

أظهرت دراسة ارتكزت على تحليل بيانات محرك "غوغل" التي تناولت البحث عن مصطلحات خاصة بالأزياء، ارتباط المصطلحات الأكثر استعمالاً في هذا المجال بالأعمال الدرامية التي تم عرضها في العام الجاري على شاشات التلفزيون أو على منصات رقميّة مثل Netflix. فقد حصل مسلسل Euphoria، الذي تُشارك ببطولته النجمة الأميركية زندايا إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم، على المرتبة الأولى عالمياً بين المسلسلات الأكثر تأثيراً على الموضة. إذ سجّل ما لايقل عن 133000 عملية بحث شهريّة حول العالم ربطت بين هذا المسلسل والموضة. وقد أظهرت الدراسة أيضاً أن مصطلح Euphoria outfits أو "أزياء أوفوريا" تمّ البحث عنه أكثر من 122000 مرة في الشهر، مما حوّل نجوم هذا المسلسل إلى أيقونات موضة تميّزوا بارتداء السراويل ذات الخصر المنخفض، البنطلونات المرفقة بحمّالات، والأكسسوارات على شكل فراشة، وهي تصاميم عادت إلى الواجهة وللظهور على وسائل التواصل الاجتماعي بفضل هذا المسلسل.









نجمات مسلسل ستيليتو من مسلسل لوبن من مسلسل سكويد غايم من مسلسل سترانجر ثنغس من مسلسل بيكي بلايندرز

- أناقة فرنسيّة:

من المسلسلات التي أثرت أيضاً بشكل مباشر على موضة 2022 نذكر، Emily in Paris الذي يُعرض حالياً بموسمه الثالث على منصة Netflix. وهو سجّل حوالي 40000 عملية بحث شهري عن ارتباط أزياء أبطاله بالموضة، وساهم بتسليط الضوء على الأسلوب الفرنسي في مجال الأناقة المتمثّل بالمعاطف المطبعة، سترات "البلايزر، القمصان المزيّنة بخطوط بحريّة، وقبعات "البيريه".

في قائمة أكثر المسلسلات تأثيراً في عالم الموضة نجد دراما Stranger things الذي حقق حوالي 29000 بحث شهري على "غوغل"، ومسلسل Peaky Blinders الذي حقّق أكثر من 18000 بحث شهري في هذا المجال، ومسلسل Bridgerton الذي حقق حوالي 14500 بحث على "غوغل" وكان وراء عودة موضة "الكورسيه" والقفازات الطويلة إلى الواجهة.

نُشير إلى أن مسلسل Euphoria حصل أيضاً على تصنيف "المسلسل الأكثر تأثيراً في تاريخ الموضة"، علماً أن هناك مسلسلات سبقته عُرفت بتأثيرها الكبير على اتجاهات الموضة في تسعينيات القرن الماضي ومنها Gossip Girl وSex and the City ولكنها

لم تخضع حينها لأي دراسات تناولت مصطلحات البحث عنها على محرك "غوغل".







من مسلسل أوفوريا من مسلسل بريدجرتون. من مسلسل إميلي إن باريس من مسلسل إميلي إن باريس.

أما في العالم العربي فشكّل مسلسل "ستيليتو" الذي عرضته قناة mbc4 ومنصة شاهد حالة خاصة بفضل شخصياته النسائية التي تهتم بأناقتها في كل الأوقات وشكّلت مصدر إلهام للنساء العربيات اللواتي سعين إلى اعتماد أسلوب هذه الشخصيات في الأناقة داخل منازلهن وفي المجتمع.