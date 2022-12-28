هذا ما قدمته الدور العالمية من أفكار لأناقة نهاية العام

تُشكّل احتفالات نهاية العام مناسبة للقاءات العائليّة والاجتماعات مع الزملاء والأصدقاء في أجواء يطغى عليها دفء العلاقات الإنسانيّة. وتحرص دور الأزياء العالميّة على المشاركة بهذه الأجواء الاحتفالية عبر حملات ترويجيّة من وحي هذه الاحتفالات، فماذا قدّمت من جديد في هذا المجال؟

اختارت دار Dior تصاميم من مجموعتها الأخيرة للرحلات لتقديمها في حملتها الخاصة باحتفالات نهاية العام. وهي ركّزت في تصاميمها على ألوان الأبيض، والذهبي، والأسود مُستعينةً بخامات إنسيابية دخلت عليها كشاكش ناعمة وأحزمة عريضة حدّدت الخصر. رافقت الأزياء أحذية وحقائب مونوكروميّة بالإضافة إلى أكسسوارات تزيّنت باللؤلؤ.

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من أجواء الرحلات الطويلة بالقطار، استوحت دار Gucci صور حملتها الترويجيّة لمجموعة احتفالات نهاية العام فجأت الأزياء غنيّة بالألوان والطبعات. تمّ تنفيذ تصاميمها بخامات دافئة مثل الفرو، والجوخ، والمخمل وهي ترافقت مع حقائب متعددّة الأحجام من حافظة النقود الصغيرة إلى حقائب السفر الكبيرة. أما الأحذية فتنوّعت بين الجزمات الشتوية العالية الساق وصنادل البلاتفورم التي تمّ تنسيقها مع جوارب شبكيّة.



غوتشي.

في أجواء رحلة إلى الثلج، قدّمت دار Louis Vuitton حملتها الترويجية الخاصة باحتفالات نهاية العام. وهي ركّزت على الأزياء النهاريّة المصنوعة من خامات تؤمن الدفء مثل الجلد، والصوف، والجوخ، والقماش الواقي من المطر كما حرصت على تنسيقها مع تصاميم جديدة من حقائبها الأيقونيّة.



لويس فويتون.

تمّ تقديم أزياء دار Michael Kors الخاصة باحتفالات نهاية العام في أجواء تستحضر السفر الجوي. غلب اللون الأسود على معظم الأزياء وقد دخلت عليه لمسات ذهبيّة أو فضيّة، وتمّ تنفيذها بخامات الفرو، والصوف، والجلد، والمخمل. ترافقت التصاميم مع حقائب ذات طابع عصري تصلح للمناسبات النهاريّة والمسائيّة على السواء.



مايكل كورس

شكّلت تدرجات ألوان السماء الليليّة التي يزيّنها القمر مصدر إلهام لدار Giorgio Armani في مجموعتها الخاصة باحتفالات نهاية العام. وقد تكرّر فيها استعمال ألوان الأسود، والكحلي، والفضي، والأبيض في إطلالات جمعت بين الطابعين الكلاسيكي والعصري.



جيورجيو أرماني

اختارت دار Tory Burch شاطئ البحر مكاناً لتصوير حملتها الخاصة باحتفالات نهاية العام، فشكّل عنصر الماء خلفيّة أساسيّة لمعظم الإطلالات التي حافظت على حياديّة ألوانها. تميّزت التصاميم بطابع غير مرتبط بزمن وترافقت مع حقائب عمليّة وأكسسوارات متنوعة.