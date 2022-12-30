بلقيس فتحي: أكثر النجمات العربيات أناقة في 2022

تميّزت النجمة الإماراتية بلقيس فتحي بحضور لافت في العام 2002، فرأيناها تُشارك بأهم المناسبات والمهرجانات التي أقيمت في العالم العربي. وقد استطاعت بلقيس تحت إشراف خبير المظهر سيدريك حداد، الذي اهتم باختيار أبرز إطلالاتها، أن تتحوّل إلى أيقونة موضة وتستحق لقب النجمة العربية الأكثر أناقة لهذا العام.

من أبرز الإطلالات التي ظهرت بها بلقيس في 2022، الإطلالة الذهبيّة المشرقة التي تألقت بها في الحفل الختامي لكأس العالم في قطر. وقد اعتمدت بهذه المناسبة جامبسوت ومعطفا حملا توقيع بييرباولو بيتشولي المدير الإبداعي في دار Valentino، كما زيّنت رأسها بمجوهرات ماسيّة من Yeprem.

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خلال وجودها في الدوحة وعلى هامش كأس العالم، تألقت بلقيس بجامبسوت أسود تزيّن بقطع الكريستال من David Koma. وقد نسّقت إطلالتها مع مجوهرات ماسيّة تحمل توقيع Yeprem.



















بإطلالة من فالنتينو باللون الوردي بإطلالة من طوني ورد في مهرجان ضيافة بإطلالة من رامي قاضي بإطلالة من دار فالنتينو خلال افتتاح معرض الدار في الدوحة بإطلالة من دار جورج حبيقة ظهرت بها في موسم الرياض بإطلالة من توقيع فالتينو في الحفل الختامي لكأس العالم 2022 بإطلالة من توم فورد ظهرت بها في أغنية لكأس العالم بإطلالة باللون الأحمر من دار جورج حبيقة بإطلالة خلال حفل موريكس دور في دبي إطلالتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي من توقيع فرساتشي

شاركت بلقيس بفعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة، معتمدةً ثوباً باللون الأزرق الملكي صممته خصيصاً لها المصممة الإيطالية دوناتيللا فرساتشي.

قدّمت بلقيس خلال شهر نوفمبر الماضي حفلاً في إمارة الشارقة، تألقت خلاله بثوب أخضر من دار Rami Kadi تميّز بقماشه الشبكي الذي تزيّن بالريش. وقد نسّقته مع مجوهرات ماسيّة من دار Yessayan.

شاركت بلقيس بفعالية نظمتها دار Fendi في دبي، وقد ظهرت للمناسبة بثوب طويل باللون البيج الزهري من توقيع هذه الدار الإيطاليّة العريقة.

في بداية شهر نوفمبر، شاركت بلقيس بحفل إلى جانب النجم محمد عبده خلال فعاليات موسم الرياض. وقد تألقت بهذه المناسبة بثوب من الباييت باللون الأخضر من توقيع دار Georges Hobeika نسقته مع مجوهرات ماسيّة فاخرة من Bulgari.

خلال شهر نوفمبر الماضي، شاركت بلقيس بمهرجان ضيافة الذي أقيم في دبي. وقد تألقت خلاله بإطلالة تحمل توقيع دار Tony Ward تألفت من ثوب قسمه العلوي من المخمل الأسود وقسمه السفلي مؤلف من تنورة بيضاء واسعة. وقد نسّقت زيّها مع مجوهرات ماسيّة من Bulgari.

في بداية شهر أكتوبر، تم إطلاق أغنية خاصة بكأس العالم الذي أقيم في قطر، وقد شاركت بلقيس فيها بعدة إطلالات منها إطلالة باللون الأسود حملت توقيع علامة Tom Ford وقد نسقتها مع مجوهرات ماسيّة من Yeprem.

شاركت بلقيس في احتفالات نصر أكتوبر في القاهرة ممثلةً دولة الإمارات، وقد تألقت بهذه المناسبة بإطلالة باللون الأبيض تحمل توقيع المصمم اللبناني نجا سعادة نسقتها مع مجوهرات من Bulgari.

خلال شهر أغسطس الماضي، قدمت بلقيس حفلاً في دبي تألقت خلاله بإطلالة من دار Valentino تلوّنت بالوردي الذي اعتمدته الدار لكامل مجموعتها الخاصة بالخريف والشتاء الحاليين.

ظهرت بلقيس في شهر مايو الماضي، خلال إحيائها أحد الأفراح في دبي، بثوب باللون الأحمر من دار Georges Hobeika، وقد نسقته مع مجوهرات ماسيّة من Marli.

خلال شهر مارس الماضي، شاركت بلقيس بحفل "موريكس دور" بنسخته التي تم تنظيمها في مدينة دبي حيث حصلت على جائزة أفضل فنانة خليجيّة. وهي تألقت بهذه المناسبة بثوب من الباييت باللون الأسود حمل توقيع دار Dolce&Gabbana نسقته مع حقيبة من الدار نفسها ومجوهرات من Marli.