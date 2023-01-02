في رأس السنة.. أناقة فائقة لنجمات "تريو نايت" بالرياض

استطاعت مدينة الرياض أن تجمع أكبر عدد من النجوم العرب، في حفلة واحدة على مسرح محمد عبده أرينا، بمناسبة استقبال العام الجديد. وقد استمتع الحضور والجمهور الذي تابع الحفل عبر شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، برؤية أبرز نجوم العالم العربي على مسرح واحد، كما تابع بشغف إطلالات النجمات اللواتي حرصن على الظهور بأناقة لافتة.



إليسا، أصالة، ولطيفة الديو بين وائل كفوري ونوال الزغبي

وقف على مسرح Trio Arabic Night 13 نجوم ونجمات من مختلف أنحاء العالم العربي هم: جورج وسوف، وليد توفيق، عاصي الحلاني، صابر الرباعي، وائل كفوري، وإيهاب سلطان. أما النجمات المشاركات بهذه الاحتفالية هن: لطيفة التونسيّة، أنغام، أصالة، نجوى كرم، نوال الزغبي، إليسا، ونانسي عجرم. وقد حرص الفنانون على الظهور بالبدلة السوداء، فيما بدّلت النجمات أكثر من مرة إطلالاتهن على المسرح، وقد اعتمدن تصاميم فاخرة تليق باستقبال العام الجديد.

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- الأحمر لإطلالات مشرقة:

شكّل اللون الأحمر القاسم المشترك بين مختلف إطلالات النجمات في القسم الثاني من الحفل، وقد اعتمدته كل نجمة بأسلوب يتوافق مع ذوقها الشخصي وأسلوبها في الأناقة. ظهرت نجوى كرم بثوب من المخمل الأحمر تزيّن بالريش عند الكمين، واعتمدت لطيفة ثوباً عاري الكتفين ذات طابع أميري، فيما اختارت أصالة ثوبها الأحمر من توقيع المصمم نيكولا جبران، وتوجّهت أنغام نحو الطابع الكلاسيكي من حيث تصميم ثوبها، لونه الأحمر الداكن، والتطريز الكثيف الذي غطّاه. أما الاطلالات ذات الطابع العصري في هذا المجال فاعتمدتها كل من نوال الزغبي التي ظهرت بجامبسوت أحمر مرفق بكاب طويل، إليسا التي اعتمدت ثوباً قصيراً غطاه الباييت من Roland Mouret، ونانسي عجرم التي اختارت ثوباً تميّز بتصميمه المبتكر والبسيط في الوقت نفسه.





نانسي عجرم وائل، وإليسا، ولطيفة جورج وسوف يتوسط لطيفة ونانسي

- بريق النجمات:

تزيّنت العديد من إطلالات النجمات بالبريق في القسم الأول من الحفل، حيث ظهرت نانسي عجرم بجامبسوت غطاه التطريز الفضي والريش، واعتمدت إليسا ثوباً فضياً طويلاً من Jenny Packham، وظهرت لطيفة بثوب باللون البيج النيود غطاه التطريز الكثيف باللونين الفضي والأسود، أما نجوى كرم فاعتمدت ثوباً باللون البيج غطاه الستراس بالكامل وظهرت نوال الزغبي بثوب أبيض بكتف واحدة زيّنته أحجار الكريستال. وقد خيّم اللون الأسود على بعض إطلالات الحمل، فاعتمدته أنغام بأسلوب كلاسيكي بسيط، ونسقته لطيفة مع الأحمر بإطلالة ذات طابع غجري وبإطلالة أخرى مونوكروميّة اختلط فيها الدانتيل بالتفتا، فيما اعتمدته نوال الزغبي على شكل ثوب من المخمل تغطّى بالتطريز الكثيف عند العنق والصدر.



إليسا ونانسي أنغام، صابر، ونوال

من الإطلالات اللافتة في هذا الحفل نذكر أيضاً، ثوباً باللون الأخضر النيوني اعتمدته نجوى كرم وثوب باللون الأزرق الملكي من توقيع دار Zuhair Murad ظهرت به أصالة وترافق مع كاب طويل وتطريز مبتكر.