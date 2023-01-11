لا مكان للبساطة بين إطلالات نجمات حفل غولدن غلوبز 2023

افتتح حفل "غولدن غلوبز"، الذي أقيم مساء أمس في كاليفورنيا، موسم مهرجانات توزيع الجوائز الفنيّة لعام 2023. وقد ظهرت على بساطه الأحمر أبرز اتجاهات موضة العام الجديد لأزياء الحفلات والمناسبات، كما كان لافتاً ابتعاد نجماته عن التصاميم البسيطة والتوجه نحو إطلالات دراماتيكيّة أو غنيّة بالبريق.



ميشيل يوو ميشيل ويليامز

شكّلت دار Gucci الحاضر الأكبر على البساط الأحمر لحفل توزيع جوائز الغولدن غلوبز بنسخته الـ80. وقد اختارت النجمات أزياءهن من المجموعة الأخيرة التي وقّعها أليساندرو ميشيل المدير الإبداعي للدار قبل استقالته من منصبه. تألقت جينا أورتيغا بطلة مسلسل Wednesday الذي يُعرض على منصة Netflix بثوب مُكسّر باللون البيج ذي طابع إغريقي نسقته مع مجموعة من العقود والخواتم الماسيّة من Tiffany&Co. أما الممثلة سلمى حايك فاعتمدت ثوباً باللون "النيود" مُغطّى بأحجار الكريستال التي اتخذت شكل شراريب عند الكمين والطرف السفلي من الثوب. وقد اعتمدت النجمة ميشيل ويليامز ثوباً باللون السكري زيّنته الكشاكش من الكتف وصولاً إلى الذيل، فيما اختارت النجمة جوليا غارنر ثوباً من الموسلين باللون الزهري الفاتح تزيّن بالكشاكش وأحجار الكريستال.



مارغو روبي ليلي جايمس

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- أناقة دراماتيكية:

اعتمدت النجمة الباربادوسيّة ريهانا إحدى أكثر الإطلالات دراماتيكيّة في الحفل، وقد اختارت من دار Schiaparelli ثوباً أسود عاري الكتفين رافقه "كاب" مخمليّ ضخم ومجوهرات من دار Cartier. أما الإطلالات الدراماتيكيّة الأخرى التي ظهرت على البساط الأحمر للحفل فاعتمدت أحدها النجمة جايمي لي كورتيس التي اختارت ثوباً أسود و"كاب" من الدانتيل يحمل توقيع دار Valentino، أما الثانية فاعتمدتها النجمة سيلينا غوميز التي اختارت من الدار نفسها ثوباً بنفسجياً تميّز بكمّين ضخمين انسدل منهما ذيل يصل إلى الأرض.



لافيرن كوكس كلير دينز

- إطلالات رومانسيّة:

من الإطلالات ذات الطابع الرومانسي التي ظهرت في الحفل، نذكر الثوب الزهري الفاتح الذي اعتمدته النجمة مارغو روبي من دار Chanel، والثوب الأبيض المُزيّن بعقدة من الساتان الزهري عند الصدر وأطراف من الريش الذي اختارته النجمة كلير دينز من دار Giambattista Valli. وقد اعتمدت النجمة ميشيل يوو ثوباً عاري الكتفين من الباييت باللون الكحلي من Armani Prive، أما النجمة لافيرن كوكس فاختارت من دار John Galliano ثوباً باللون الأزرق الملكي تزيّن بتطريزات فضيّة.

وقد تألقت النجمة جيسيكا شاستاين بثوب باللون "النيود" تميّز بتطريزه المبتكر بأحجار الكريستال من Oscar de La Renta، أما النجمة ليلي جايمس فاعتمدت ثوباً من الحرير باللون الأحمر من Atelier Versace.













سلمى حايك سيلينا غوميز جينا أورتيغا ريهانا جايمي لي كورتيس جيسيكا شاستاين جوليا غارنر

شكّل حفل "غولدن غلوبز 2023" مناسبّة لاجتماع مجموعة كبيرة من النجمات الأنيقات على بساطه الأحمر، ولكنه سجّل أيضاً غياباً صارخاً لنجمات مثل زندايا وتايلور سويفت لم يشاركن به هذا العام لظروف متنوعة رغم حصولهن على جوائز تكريميّة بهذه المناسبة.