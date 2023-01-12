بلقيس تحتل المرتبة الرابعة بين أفضل إطلالات عالمية لعام 2022

حصدت النجمة الإماراتية بلقيس فتحي المركز الرابع عالمياً عن فئة best dressed "أفضل فستان" بين نجمات العالم، بحسب إحصاءات الجائزة العالمية red carpet fashion awards " جوائز السجادة الحمراء للموضة".

وأطلت بلقيس بفستان أزرق اللون، ضمن أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي بمدينة الرياض بالسعودية، ولفتت الأنظار وقتها من خلال الفستان المصمم من قبل ماركة "فيرزاتشي" الشهيرة.

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وحصل على المراكز الأولى نجوم كبار على مستوى العالم، حيث حلت النجمة هانا وادينغهام والحاصلة على الجولدن غلوب كأفضل ممثلة مساعدة على المركز الأول، وحلت ثانية الممثلة الإنجليزية جودي تيرنرسميث، وحلت البريطانية شيلا أتيم صاحبة جائزة لورانس أوليفييه لأفضل ممثلة بالمركز الثالث.

وكانت قد حصدت بلقيس على جائزة أفضل كليب لعمل عربي عن أغنيه "أمام مرايتي"، وذلك بمهرجان الفيلم الدولي بكان السينمائي وسط منافسه شرسة من عدد كبير من المطربين.

وتعاونت بلقيس خلال الفيديو كليب مع المخرج اللبناني دان حداد وهي من كلمات أمنيات وألحان متعب الفراج وتوزيع بدر كريم.

وكانت بلقيس قد وجهت من خلال الأغنية رسالة قوية لمواجهة التنمر، حيث إن كلمات الأغنية تحكي عن قصص واقعية تشبه الكثير من البنات منذ طفولتهم.