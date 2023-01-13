الجرأة والاتزان متلازمان في مجموعة إيلي صعب الجديدة

حرصت دار Elie Saab على تقديم مجموعتها التحضيرية لخريف 2023، رغم انهماكها بتنظيم عرضها للخياطة الراقية الخاص بالربيع والصيف المقبلين، الذي سيتم تقديمه ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة.

اتخذ عرض هذه المجموعة شكل فيلم فيديو مدته حوالي 9دقائق تم عرضه على قناة الدار في موقع "يوتيوب" وعلى صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، فما هو الجديد الذي قدّمه المصمم إيلي صعب في هذا المجال؟

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مرة جديدة يضع إيلي صعب امرأته في دائرة الضوء ويكسب تحدّي الجمع بين الجرأة والاتزان في إطلالات تحتفل بلغز الأنوثة المُغلف بالتحدّي. فقد حملت هذه المجموعة عنوان Of Noir And Nuit وأتت مستوحاة من ألوان الليل وبريق نجومه. وهي تضمّنت 75 إطلالة بدت فيها واضحة لمسات الأزياء الراقية رغم كونها من مجموعات الأزياء الجاهزة.

افتُتح العرض بإطلالات جلدية تزيّنت بالتطريز، وقد تلتها بعد ذلك تصاميم جمعت بين القصّات الكلاسيكيّة واللمسات العصريّة التي غزت المعاطف، والبدلات، والقمصان، والسراويل ذات الأرجل العريضة. خيّم اللون الأسود على قسم كبير من إطلالات هذه المجموعة التي تزيّنت أيضاً بحضور الأحمر، وفخامة ألوان الليلكي، والأخضر الزمردي، والأزرق الفيروزي دون أن تخلو من لمسات فضية، وذهبيّة، وبيضاء مُشرقة.

حضرت المربعات لتزيّن بعض التصاميم، وتم تنسيق سترة "الهودي" ذات الطابع "الكاجوال" مع تنانير الدانتيل الطويلة بأسلوب مبتكر. كما تكرّر ظهور خامة التويد على شكل أثواب بسيطة وتايورات تزيّنت بتطريزات عصريّة، واختلط الدانتيل مع الفرو في أكثر من إطلالة بأناقة لافتة. أما التطريز بالترتر فدخل على تصاميم اتسمت بالبساطة والفخامة في الوقت نفسه كما غزت الأزهار التي جاءت مُطرّزة حيناً، ونافرة حيناً، وضخمة أحياناً العديد من التصاميم.

تكرّر ظهور "الجامبسوت" في أكثر من إطلالة، كما تزيّنت العديد من الأزياء بفتحات ذات طابع هندسي. أما الأكسسوارات التي رافقت هذه الأزياء فاتخذت شكل أحذية "بلاتفورم" وجزمات جلديّة عالية الساق، أوشحة رفيعة تلتفّ حول العنق، حقائب صغيرة، ونظارات شمسيّة سوداء أضفت لمسات من الغموض على الإطلالات.