صورة لعالم الموضة من فوق يرسمها جيورجيو أرماني

قدم المصمم جيورجيو أرماني أحدث مجموعاته مؤخراً ضمن فعاليات أسبوع ميلانو للأزياء الرجالية، وذلك خلال عرض تم تقديمه على منصة دائرية غطتها خارطة لمدينة ميلانو التي تُعتبر عاصمة الموضة الإيطالية. وقد أتى هذا الديكور ليعبر عن الموضوع العام لهذه المجموعة التي حملت عنوان A view from above أي "رؤية من الأعلى".





وتضمنت مجموعة Emporio Armani لخريف وشتاء 2023-2024 أكثر من 100 إطلالة رجالية جاءت مستوحاة من عالم الطيران. كما تم افتتاح العرض بإطلالات استحضرت خطوط بدلات الطيران العائدة للعام 1930، والتي تضمنت قبعات الطيارين، وستراتهم، ونظاراتهم، وحتى أحذيتهم الضخمة. وقد ذكرت الملاحظات المرافقة للعرض في هذا المجال: "الرحلة التي يمثلها النسر، جزء من روح الدار التي تجسد الإحساس بالمغامرة وذوق لاحدود له للاستكشاف".





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كذلك ركزت هذه المجموعة أيضاً على خطوط الخياطة المعاصرة التي تجلت في سلسلة الأزياء الختامية للعرض التي تألفت من بدلات سوداء تزينت بالترتر وتميزت بانسيابية في الخطوط يُتقن أسرارها المصمم جيورجيو أرماني. وقد خيم اللون الرمادي على بداية العرض وحتى على النصف الأول منه الذي تضمن معاطف، وبدلات، وكنزات، وسترات، وسراويل واسعة، وأزياء رياضية.









أما في النصف الثاني من العرض فدخلت على الإطلالات ألوان حيادية أخرى مثل البيج، والكحلي، والبني التي اختلطت بتدرجات البرغندي، والزيتي، والبنفسجي. وقد كان لافتاً أيضاً الاستعانة بخامات الجلد، والمخمل، والحرير لتنفيذ إطلالات جمعت بين الخطوط الكلاسيكية واللمسات المبتكرة.







كما أضفت الأكسسوارات التي رافقت هذه الإطلالات عليها مزيداً من الأناقة وعززت طابعها العصري، وكان أبرزها: قبعات بأشكال متعددة، وأحزمة رفيعة تم ارتداؤها فوق السترات، أوشحة صوفية وأخرى حريرية، ونظارات شمسية، وحقائب يد وقفازات جلدية طويلة رافقت العديد من الإطلالات. تعرفوا على بعض ما تضمنته هذه المجموعة من تصاميم.