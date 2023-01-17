3 محطات لافتة طبعت أسبوع ميلانو للأزياء الرجالية

يعود انطلاق أسبوع ميلانو للموضة إلى العام 1958 عندما بدأت بتنظيمه "الغرفة الوطنية للموضة الإيطالية" بهدف الترويج لصناعة الأزياء الإيطالية. وقد تحوّل هذا الحدث منذ ذلك الحين إلى أحد أبرز فعاليات الموضة على الصعيد العالمي، لذلك لم يكن غريباً اجتماع هذا العدد الكبير من الأسماء البارزة في مجال الموضة لتقديم جديدهم ضمن عروض أسبوع موضة ميلانو للأزياء الرجالية الخاصة بخريف وشتاء 2023.

بدأت فعاليات هذا الأسبوع يوم 13 يناير الجاري مع عرض Gucci، وهو يختتم عروضه اليوم الثلاثاء، فما هي أبرز المحطات اللافتة التي رصدناها خلاله؟

مادة اعلانية

عرض Gucci

استُهل أسبوع ميلانو للأزياء الرجالية بعرض دار Gucci التي تبدأ فصلاً جديداً في مسيرتها بعد رحيل مصممها الإبداعي أليساندرو ميشيل محققاً لها نجاحات كبيرة. قام فريق التصميم بالدار بتحضير هذه المجموعة حول مفهوم اختصرته الكلمات التالية التي جاءت مرافقة للعرض: "الارتجال هو عمل تعاوني.. وتعبير عن الخصوصية التي يمثلها مبدعون يسكنون دار غوتشي". وهذا ما يفسر الاختلاف الكبير في خطوط هذه المجموعة عن سابقاتها، فقد ظهر طابع الروك جلياً فيها ولكنه اختلط باللمسات الكلاسيكية في مجال القصات واعتماد القطع الأساسية التي يحتاج إليها الرجل في خزانته.





من عرض غوتشي من عرض غوتشي من عرض غوتشي

عرض Fendi

ركّزت المصممة سيلفيا فينتوريني فندي في مجموعتها الرجالية الأخيرة على الأجواء المريحة والمرحة بالإضافة إلى استعمال خامة الكشمير. وقد تميّزت الأزياء التي قدّمتها بالأحجام الكبيرة، والخطوط غير المتوازية بالإضافة إلى اختلاط الجلد مع الصوف، وظهور التصاميم المطبعة بلوغو ضخم للدار، واعتماد المعاطف الكبيرة والمريحة. كل ذلك بلوحة لونية حياديّة تضمّنت تدرجات الرمادي، والبيج، والكحلي. وقد كان لافتاً استعمالها تفاصيل مثل الشراريب والحبيبات البرّاقة على الأزياء الرجالية.



من عرض فندي من عرض فندي

عرض Dolce&Gabbana

حملت مجموعة الدار للخريف والشتاء المقبلين عنوان "Essenza" أي "الجوهر". وقد جاءت غنيّة بالرموز الأيقونيّة لدار Dolce&Gabbana، وطغى عليها اللون الأسود الذي استوحاه مصمما الدار من براكين مدينة صقلية بالإضافة إلى ظهور خجول للوني الرمادي والأبيض. خيّم مفهوم البساطة على جميع إطلالات هذه المجموعة التي تميّزت بقصاتها الدقيقة وخياطتها المتقنة، وقد وصفته الدار في صفحتها على موقع إنستغرام بالتالي: "المشاعر التي يولّدها هذا اللون الأسود البركاني، القصّات الواضحة، والمهارة الاستثنائيّة المعتمدة في إطلالات تم تنفيذها يدوياً، والتطريز الفاخر المستوحى من تراث مدينة صقليّة كلها تفاصيل تجعل من هذه المجموعة تختصر الجوهر الحقيقي لدار Dolce&Gabbana".