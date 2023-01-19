ماذا قدمت دار "سان لوران" في افتتاح أسبوع باريس للموضة؟

شهد اليوم الأول من أسبوع باريس للأزياء الرجالية الخاصة بخريف وشتاء 2023، تقديم عرض دار Saint Laurent. وهو أول عرض تقدمه الدار لأزيائها الرجالية في عاصمة الموضة الفرنسية منذ تولي البلجيكي أنتوني فاكاريلو مهام الإدارة الإبداعية فيها خلال عام 2016.





واختارت الدار مبنى متحف Bourse de Commerce التاريخي في باريس لتقديم مجموعة من 47 إطلالة طغى عليها اللون الأسود مع ظهور خجول جداً للأبيض، والبني، والبيج. وقد حرص فاكاريلو عبر تصاميم هذه المجموعة على متابعة مسيرته في مجال رفع الحواجز التي تفصل ببين الجنسين في مجال الأناقة، من خلال اعتماد بعض خطوط وتفاصيل الأناقة النسائية في أزيائه الرجالية. وهو بذلك يستعيد بالاتجاه المعاكس ما فعله مؤسس الدار إيف سان لوران في بداياته عندما قدم للنساء تصاميم تستحضر خطوط البدلة الرجالية.







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كما شكل القميص الحريري المزين بعقدة الحاضر الأبرز في هذه المجموعة، وقد تم تنسيقه مع سراويل، سترات "بلايزر"، ومعاطف طويلة جداً. تكرر أيضاً ظهور الكنزات الصوفية التي تشبه "التونيك" والتي ترافقت مع ياقات عالية غطت قسماً من الوجه. وقد استعان فاكاريلو بالجلد لتنفيذ معاطف، وسترات، وسراويل تميزت بقصاتها الكلاسيكية والعصرية على السواء. واستعان أيضاً بالمخمل، والباييت، وحتى الدنيم في تصاميم تميزت بأناقة ذات طابع درامي.







كذلك اعتمد على الجمع بين التناقضات في تنسيق الخامات الطرية مثل الموهير، والكشمير، والساتان مع خامات أكثر صلابة كالجوخ، والجلد، والأقمشة القطنية المستعملة عادة في تنفيذ "الهودي" والأزياء الرياضية.







ورافقت جميع أزياء هذه المجموعة أحذية سوداء لماعة، أما الأكسسوارات الأخرى التي تم رصدها في هذا العرض فكانت النظارات الشمسية الداكنة والقفازات الجلدية التي عززت الطابع الدرامي لإطلالات ترافق بعضها مع أغطية للرأس.