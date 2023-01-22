بيونسيه تتألق بتصاميم عربية خلال حفلها في دبي

حلّت النجمة الأميركية بيونسيه مساء أمس السبت ضيفةً على حفل افتتاح منتجع Atlantis The Royal في دبي، بعد غياب 4 أعوام عن العروض المباشرة. وقد تألقت للمناسبة بمجموعة من الإطلالات الاستعراضية المصممة خصيصاً لها، حمل بعضها توقيعاً عربياً. تعرّفوا عليها فيما يلي.

وصلت بيونسيه إلى الحفل بإطلالة ذهبيّة لافتة من دار Dolce&Gabbana، تألفت من ثوب طويل رافقه "كاب" ضخم تمّ تنفيذه بخامة برّاقة.













التصميم الذي نفذته دار أتولييه زهرا للنجمة بيونسيه الإطلالة الأخيرة التي اعتمدتها بيونسيه في الحفل التصميم الذي نفذه نيكولا جبران للنجمة بيونسيه إطلالة بيونسيه كما يراها المصمم نيكولا جبران بيونسيه بإطلالة من نيكولا جبران وترافقها فتيات فرقة ميّاس بيونسيه بتصميم من أتولييه زهرا بيونسيه بإطلة من دار دولتشي أند غابانا لدى وصولها إلى الحفل

مادة اعلانية

حملت إطلالتها الأولى على المسرح توقيع دار Atelier Zuhra الإماراتية، حيث تألقت بثوب أصفر تميّز بقصة الكورسيه ورافقه "كاب" من الريش اتخذ شكل هالة في القسم العلوي منه ليتحوّل في الأسفل إلى تنورة غطّت الثوب.

إطلالتها الثانية حملت توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران، وقد اتخذت شكل "جامبسوت" باللون الأحمر تزيّن بالتطريز الكثيف عند الصدر، رافقته تنورة ضخمة، وقفازات طويلة، وأكسسوار على شكل هالة للرأس.

إطلالة بيونسيه الثالثة جاءت بلون وردي "باربيكور"، وتألفت من ثوب قصير غطاه التطريز رافقته قفازات طويلة وجوارب سميكة باللون نفسه. وقد ذُكر أن النجمة الأميركية تقاضت مبلغ 24 مليون دولار مقابل ظهورها في هذا الحفل لمدة 73 دقيقة، كما أنها حرصت على الجمع بين الموسيقى العربية والأجنبيّة ورافقتها فرقة ميّاس اللبنانيّة التي سبق أن حصدت نجاحاً عالمياً بعد فوزها في برنامج America’s Got Talent بدورته الأخيرة.