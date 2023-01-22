من كانت الأكثر أناقة في حفل جوائز Joy Awards؟

شهدت مدينة الرياض، مساء أمس السبت، فعاليات حفل توزيع جوائز صُنّاع الترفيه المعروف تحت اسم Joy Awards. وقد اجتمع على بساطه الخزامي اللون نجوم ونجمات حضروا من أنحاء مختلفة لتسليم أو تسلّم جوائز تقديريّة. تعرّفوا على مجموعة من أبرز الإطلالات التي كانت لافتة في الحفل.

- شاركت الممثلة فاليري أبو شقرا إلى جانب المقدم وسام بريدي في تقديم هذا الحفل. وقد أشرف على إطلالتها خبير المظهر سيدريك حداد الذي اختار لها ثوباً ذهبياً من دار Versace، وحذاء باللون نفسه من Jimmy Choo، ومجوهرات ماسيّة منار Marli.

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- تألقت النجمة نانسي عجرم باللون الذهبي أيضاً، وقد اختارت للمناسبة ثوباً من دار Elie Saab تزيّن بالحبيبات البرّاقة ورافقته فتحة كبيرة عند الظهر.

- سجّل المصمم جان لوي صاباجي حضوراً لافتاً في الحفل عبر مجموعة من الإطلالات ظهرت بها النجمات، نذكر منها إطلالة الممثلة نادين نسيب نجيم التي حصدت جائزة "الممثلة المفضلة عن فئة المسلسلات"، واعتمدت ثوباً أسود طويل، نسقته مع مجوهرات ماسيّة من دار Piaget. ارتدت أيضاً من تصميمه النجمة مايا دياب التي اعتمدت ثوباً فضياً براقاً ترافق مع غطاء للرأس، فيما اختارت العارضة ريم السعيدي ثوباً أسود طويل، تميّز بفتحات عند الخصر.

- دُعيت العارضة جورجينا رودريغيز، صديقة النجم كريستيانو رونالدو، لتقديم جائزة في الحفل، وقد تألقت للمناسبة بثوب ترافق مع غطاء للرأس من تصميم علي القروي. يتميّز هذا الثوب بتبدّل لونه من الأسود إلى البنفسجي تحت الضوء. وقد نسقته مع مجوهرات ماسيّة فاخرة من دار Kooheji.

- أطلت النجمة نجوى كرم بثوب من توقيع المصمم يوسف الجسمي غطّته حبيبات الكريستال وترافق مع كمّين طويلين تزيّنا بالريش.

- رافقت الممثلة ماغي بوغصن زوجها المنتج جمال سنان إلى هذا الحفل، وقد اختارت للمناسبة ثوباً باللون الأزرق من توقيع دار Rami Kadi نسقته مع مجوهرات ماسيّة من Yeprem.

- اعتمدت النجمة رحمة رياض إطلالة دراميّة تألفت من ثوب أسود طويل حمل توقيع دار Khaled&Marwan نسقته مع مجوهرات ماسيّة من Bulgari.

- سجّلت دار Georges Hobeika حضوراً لافتاً في الحفل عبر إطلالتين، إحداهما ظهرت بها النجمة المصريّة يسرا وتألفت من ثوب باللون الوردي، أما الثانية فاعتمدتها الممثلة سينتيا صاموئيل التي ظهرت بثوب أسود بكتف واحدة إلى جانب زوجها آدم بكري.

- تسلّمت النجمة الأميركية صوفيا فيرغارا "جائزة شخصيّة العام" في هذا الحفل. وهي تألقت للمناسبة بثوب أسود عاري الكتفين تزيّن بخطوط فضيّة برّاقة ونسقته مع مجوهرات ماسيّة من Bellucci Jewelry.

- اختارت النجمة ليلي علوي إطلالة عصريّة ذات طابع كلاسيكي تألفت من ثوب أسود تزيّن بحبيبات فضية عند الصدر.