تصاميم واضحة وجريئة.. جديد أزياء Loewe الرجالية

قدمت دار Loewe لويفه الاسبانية مجموعتها الجديدة لخريف وصيف هذا العام للازياء الرجالية تصاميم مختزلة وتركز على المواد التي توفر تصاميم واضحة وجريئة وتعتمد على انعكاسات الضوء على المواد بدلاً من الألوان.

مجموعة Loewe الجديدة مستوحاة من المواد المصوّرة في لوحات الرسامين القدماء مثل قماش ورق المخطوطات والمخمل والنحاس والفولاذ والجلد والستان والصوف.







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كما عرضت القطع على شكل صور متحركة من التشكيلة باستخدام تقنية الزمن الحقيقي، لتصوير التصاميم التقليدية بطريقة عصرية.

إلى جانب الأحذية المستديرة المزودة بأربطة والحقائب الكبيرة، بما فيها حقيبة Puzzle Tote التي تقدم تصميماً جديداً لحقائب Puzzle الشهيرة.





ويبرز الاهتمام بالتقنيات القديمة واضحاً في أعمال الفنان الأميركي Julien Nguyen ، الذي وُلد عام 1990.

وتنعكس المواد المستخدمة بالتصاميم في انتقاء الرسام للنحاس وورق الرق كأساس للوحاته، بالإضافة إلى استخدامه للمواد التقليدية مثل الألوان الزيتية وطلاء الشمع الساخن والرصاص.





كما تُظهر لوحاته المستوحاة من لوحات عصر النهضة والخيال العلمي، رمز التشكيلة التي تدعم فن التصاميم المختزلة.