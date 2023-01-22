3 إطلالات خطفت الأنظار بحفل Joy Awards بالرياض

إن أردنا الحديث عن الحفل الضخم الذي احتضنته الرياض Joy Awards، فهناك الكثير يمكن قوله. الحفل كان مبهرا خاصة مع المجموعة الضخمة من النجوم في الاحتفالية، وكما اعتدنا في المهرجانات العالمية، تكون إطلالات النجمات من الأمور البارزة التي يتوقف عندها المتابعون.

وبصفتي منسقا للمظهر Stylist، أرى أن النجمة السورية كاريس بشار اختارت إطلالة مثالية للحدث بفستان من تصميم السوري إلياس ريغه. الفستان أعطى كاريس إطلالة راقية و في نفس الوقت مبهرة. ظهر الفستان أضفى جمالية وأناقة على المظهر كاملا كما كانت التسريحة البسيطة والمكياج الخفيف مناسبان تماما للفستان. واختيار "البروش" كإكسسوار جاء صائبا جدا; فالفستان لم يكن يحتاج أكثر من ذلك.





كاريس بشار كاريس بشار كاريس بشار

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ولا يمكن أن أتجاهل أيضا إطلالة جورجينا رودريغز، التي كان حضورها مفاجأة الحفل. جورجينا ظهرت مبهرة بأكثر من جانب، بداية من الفستان من تصميم التونسي علي كروي، وغطاء الرأس الشفاف الذي أضفى لمسة عربية على الإطلالة وكانت تفصيلة ذكية جدا. وطبعا لا يمكننا التغافل عن المجوهرات الذي ارتدتها والتي أضفت فخامة ورقي على الإطلالة.





جورجينا رودريغز جورجينا رودريغز جورجينا رودريغيز

وأختم قائمة الأكثر أناقة في حفل Joy Awards بالفنانة رحمة رياض والتي ظهرت بإطلالتين تألقت في كلتيهما. الأولى حضرت بها الحفل وكانت فستانا أسودا، من تصميم دار الأياء اللبناني خالد مروان، وميزه قفازات أعطت الإطلالة طابعا أكثر جرأة، بالإضافة للحلق الرائع.

إطلالة رحمة الثانية كانت خلال الاستعراض الذي قدمته مع النجم أحمد سعد، وما اختارت أن ترتديه كان صائبا وفي محله من ناحية نوعية القماش واللون والتصميم. قرار إضافة فرو على الفستان في الجزء الرومانسي من الاستعراض كان قرارا ذكيا.





رحمة رياض رحمة رياض أحمد سعد ورحمة رياض

الإطلالات كانت منوعة، لكن برأيي الشخصي النجمات الثلاث اللاتي ذكرتهن هن من حصدن العلامة الكاملة 10/10.