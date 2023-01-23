أكثر عروض أسبوع باريس للموضة فخامة حمل توقيع "ديور"

تتسابق دور الأزياء في كلٍ من مدينتي ميلانو وباريس على تقديم العروض الأكثر فخامة وابتكاراً خلال فعاليات أسبوع الموضة. وقد استطاعت دار Dior عبر مجموعتها الخاصة بالأزياء الرجالية أن تحقّق هذا الهدف من خلال عرض استثنائي توفّرت فيه جميع مقومات التميّز.

أقيم هذا العرض داخل بناء رمادي ضخم، يأخذ شكل علبة، تم استحداثه لهذا الغرض في ساحة كونكورد الباريسية الشهيرة. وقد تزيّن مسرحه بشاشات عملاقة أظهرت مرور العارضين أمام جمهور متحمّس للتعرّف على تفاصيل المجموعة ورؤية أعضاء من فريق بي تي إس الكوري الذين جلسوا في الصفوف الأماميّة إلى جانب مجموعة من النجوم العالميين من أصدقاء الدار.

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قدّم المدير الإبداعي للدار كيم جونز عرضاً مؤثراً لمجموعته الرجالية الخاصة بخريف وشتاء 2023-2024، إذ ترافق مرور العارضين مع تسجيلات صوتية نفّذها الممثلان البريطانيان روبرت باتينسون وجويندولين كريستي اللذان تلوا قصيدة "الأرض اليَباب" The Waste Land. تندرج هذه القصيدة ضمن كلاسيكيات الأدب الإنجليزي المعاصر، وهي تحمل توقيع المؤلف الأميركي تي. إس إليوت الذي كتبها في العام 1922. وقد تمّت تلاوتها على أنغام عزف مباشر لأوركسترا بقيادة المؤلف الموسيقي الألماني ماكس ريختر.

شكّلت أنهار باريس ولندن أحد مصادر الإلهام الأساسيّة التي كانت وراء هذه المجموعة، وقد طغت على التصاميم الألوان الحياديّة مع ظهور استثنائي للون الأصفر المشرق. تجلّى طراز البحارة في التصاميم عبر اعتماد السراويل القصيرة، جزمات الكاوتشوك، الكنزات الصوفيّة المحبوكة، والمعاطف الواقية من المطر كما كان لافتاً تحوّل سترات النجاة إلى قطع من الأزياء الفاخرة والمبتكرة.

استحضرت هذه المجموعة أيضاً الرؤية الرياديّة والراديكاليّة التي نجح بتقديمها المصمم إيف سان لوران عندما تسلّم في العام 1958، وعن عمر 21 عاماً فقط، مهام الإدارة الإبداعية في الدار بعد وفاة مؤسسها السيد كريستيان ديور. حضور سان لوران كملهم لهذه التصاميم ظهر أيضاً عبر اختلاط الخصائص الذكوريّة والأنثوية في الإطلالات من خلال ظهور التنورة الرجاليّة كقطعة أساسيّة في هذه المجموعة. وقد تمّ تنسيقها مع كنزات صوفيّة أو سترات بأسلوب عمليّ وعصري لافت.