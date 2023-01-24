"محادثات صغيرة".. دعوة للتواصل من دار "جورج حبيقة"

تجسّد التعاون العائلي بين المصمم جورج حبيقة وابنه جاد عبر مجموعة قدّماها ضمن فعاليات أسبوع باريس للخياطة الراقية تحت عنوان "محادثات صغيرة". وقد استعان الثنائي بالموضة لتسليط الضوء على التواصل البشري مع الإنسان، والحيوان، والطبيعة في عالم أصبح افتراضياً أكثر من أي وقت مضى.

اختارت دار Georges Hobeika أن تُقدّم عرضها من الأزياء الراقية لربيع وصيف 2023 في مبنى Palais de Chaillot الواقع بساحة Trocadero الباريسيّة الشهيرة. وقد شكّل التراث الغنيّ للدار أساساً لأكثر من 70 إطلالة تضمّنها العرض وشارك بتقديمها عدداً من أصدقائها أزواجاً وأفراداً تأكيداً على أهمية التواصل الإنساني وما يرافقه من مشاعر دافئة. حضرت الخياطة الراقية الرجاليّة كعنصر أساسي إلى جانب الإطلالات النسائية، كما تلازمت في التصاميم فكرة الاعتماد على الحرفيّة العاليّة مع الطابع العمليّ المريح الذي يُرضي متطلبات الفئة الشبابيّة.

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تعكس تصاميم هذه المجموعة مزايا الحيوية والحداثة التي تجلّت عبر أثواب بدت كأنها تطفو على الجسم، وعبر خطوط مستوحاة من أناقة ماري أنطوانيت زيّنت تصاميم عصريّة متجددة. وقد جاءت التطريزات المزخرفة، التي تُشكّل الرمز الأيقوني للدار، لتخلق تأثيرات سحريّة تبدو كأنها قطرات مياه مُتجمّدة، سلاسل ماسيّة، وتدفّق أثيريّ من الريش الذي جسّد بامتياز مفهوم الحريّة التي تحدّثت عنه المجموعة.

























الإعلامية ديالا مكّي العارضة التونسيّة أماني أسيبي الممثلة اللبنانية سينتيا صاموئيل خلال مشاركتها بالعرض. عروس جورج حبيقة عارضات من كل الأعمار شاركن بالعرض

تميّزت لوحة ألوان هذه المجموعة باستعمال الأصفر، والوردي، والأزرق إلى جانب الأسود والأبيض الكلاسيكيين، والتدرجات المعدنيّة المشرقة مع اعتماد لعبة الشفافية والجمع بين التناقضات من خلال استعمال خامات أورغنزا الحرير، ساتان دوشيس، الموسلين، الكريب، الدانتيل المُزيّن بالكريستال، والغاباردين. وقد كان لافتاً استعانة الدار بمشاهير للمشاركة بعرضها بالإضافة إلى عارضات من أحجام وأعمار مختلفة.

رافقت الأزياء مجموعة من الأكسسوارات تنوّعت بين أقراط وخواتم اتخذت شكل سلاسل تزيّنت بالكريستال. وقد تمّ تنفيذ العقود على شكل سلاسل ثلاثية الطبقات، أما الأحزمة وعقود "الشوكر" فتزيّنت بزهرة الأوركايد التي تُعتبر رمز الدار.

وقد اختُتم عرض هذه المجموعة كالعادة بثوب زفاف فاخر اختلطت فيه اللمسات الكلاسيكيّة بالطابع العصري، وتزيّن بأزهار مصنوعة من ساتان دوشيس تمّ تنفيذها يدوياً بأحجام متعدّدة.