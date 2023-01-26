تدرجات "الفجر الذهبي" تُزيّن أزياء إيلي صعب الربيعيّة

قدّمت دار Elie Saab مجموعتها من الأزياء الراقية ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة تحت عنوان A Golden Down أو "الفجر الذهبي". وقد استحضرت فيها جمال الطبيعة وغنى التراث بجزر تايلاند الساحرة.









تضمّن العرض، الذي أقيم في مركز Le Carreau du Temple الثقافي في قلب العاصمة الفرنسيّة، حوالي 70 إطلالة تجلّت فيها ميزات التألق، والفخامة، والترف بكافة وجوهها. إذ حرص صعب على أن تظهر كل قطعة في هذه المجموعة كأنها مغمورة بهالة من أنوار الفجر الذهبيّة في أرض تنعم بأشعة شمس لا تغيب. وقد بدت تصاميمه كما لو أنها آتية من مكان خياليّ يحكمه إيقاع حياة فاخر وباذخ لا توجد في قاموسه أيّ معانٍ لمفهوم "المينيماليّة".

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خيّم اللون الذهبي على قسم كبير من تصاميم هذا العرض وعلى التطريزات التي غطّتها بكثافة، ليستحضر ألوان الشمس التي تولد بكامل إشراقها عند كلّ فجر. وقد دخلت أحجار الكريستال على التصاميم لتعزيز بريقها فيما أضفى استعمال الدانتيل لمسات من الرقة والأنوثة الطاغية على الإطلالات.









تزيّنت تصاميم هذه المجموعة من الأزياء الراقية بالريش، والأجنحة الذهبيّة، والأزهار الثلاثية الأبعاد، والعقد الضخمة التي أضفت طابعاً درامياً على الأثواب الطويلة الفاخرة. وقد رافق "الكاب" والمعطف الطويل بعض الإطلالات ليزيد من فخامتها. كان لافتاً أيضاً ظهور مجموعة من الأزياء الرجاليّة التي غلب عليها اللون البيج السكري وتزيّنت بتطريزات ذهبيّة. جمعت هذه التصاميم بين القصات الرجالية الكلاسيكيّة والزخرفات الفاخرة المستعارة من الأزياء النسائية.

عروس دار Elie Saab، اختارت إطلالة عصريّة تألّفت من ثوب بكتفين عاريين وقصة مستقيمة تلتفّ حول الخصر لينسدل منها ذيل واسع وطويل. تزيّن هذا الثوب الأبيض بتطريزات فضيّة وأزهار نافرة ظهرت على القسم السفلي منه وعلى أطراف طرحته، التي ترافقت مع أكسسوار للرأس بشكل هالة ساهم في جعل إطلالة العروس أكثر إشراقاً من فجر يوم جديد.