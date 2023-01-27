أغرب عروض باريس للموضة تحمل توقيع "فيكتور أند رولف"

تجلّت عبارة "رأساً على عقب" بكل معانيها في عرض دار Viktor&Rolf الدانماركية الذي أقيم خلال فعاليات أسبوع باريس للموضة. إذ تضمّن هذا العرض تقديم أثواب الحفلات بأغرب طريقة شهدناها حتى اليوم في أسابيع الموضة، تعرفوا عليها فيما يلي.

تتميّز دار Viktor&Rolf بنهجها الاستفزازي في مجال الموضة، وهي استعانت بأسلوب غير تقليدي ومرح للتعبير عن رأيها في القضايا العالميّة الآنيّة من خلال الموضة. فقد قدّمت في عرضها للأزياء الراقية الخاصة بالربيع والصيف المقبلين 18 ثوباً وفاخراً ذات طابع كلاسيكي، لم يتمّ ارتدائها بالأسلوب المتعارف عليه عادةً، بل ظهرت العارضات وهن يحملن بأيديهن الأثواب باتجاهات مختلفة دون ارتدائها.





















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أرادت الدار من خلال اعتماد هذه الطريقة المرحة التعبير عن رأيها تجاه الاضطرابات التي يشهدها العالم بالإضافة إلى الدعوة لكسر المفاهيم التقليديّة التي تؤثّر في مظهرنا وأسلوب حياتنا. وقد حملت هذه المجموعة عنوان Late Stage Capitalism Waltz أي "فالس الرأسماليّة في مرحلتها المتأخرة" وهو مصطلح يُستعمل عادةً في المجال الاقتصادي لوصف المفهوم اللاعقلاني للنظام الاقتصادي الحالي.

في صفحتها على موقع إنستغرام، وصفت الدار الإطلالات التي تضمّنتها المجموعة بأنها عبارة عن أثواب دراميّة وسورياليّة تبدو كأنها معلّقة بكورسيهات ارتدتها العارضات. تمّ تنفيذ معظم هذه الإطلالات بأقمشة التول والساتان وهي تلوّنت بتدرجات قوس قزح وتزيّنت بالعقد لإضفاء طابع رومنسي عليها جعلها تبدو كأنها خارجة من القصص الخياليّة.