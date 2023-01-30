5 أقنعة طبيعية مثالية لتغذية الشعر في فصل الشتاء

يتعرّض الشعر للهشاشة والجفاف في فصل الشتاء نتيجة التبدلات المناخيّة، ويتفاقم الوضع لدى تغطية الرأس بوشاح، أو قبعة، أو عصابة لاحتكاك هذه الأكسسوارات المستمر بالشعر وتسببها بتكسره بالإضافة إلى منع فروة الرأس من التنفس بشكل سليم.

في مواجهة هذا الواقع، تُساعد الأقنعة الطبيعية على تغذية الشعر وترطيبه عندما تزداد حدّة جفافه نتيجة العوامل الخارجيّة، تعرفوا على 5 منها أثبتت فعاليتها في هذا المجال.

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1- حمّام الزيوت:

تلعب الزيوت النباتيّة دوراً فعّالاً في تغذية الشعر بالعمق، استفيدوا منها لتحضير وصفات سهلة وعمليّة. يكفي خلط مقدار ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون مع الكمية نفسها من زيت جوز الهند، وتطبيق هذا الخليط على الشعر لحوالي 20 دقيقة.

ويمكن خلال هذه الفترة تدليك فروة الرأس لتنشيط الدورة الدمويّة وتعزيز نمو الشعر، على أن يتمّ شطف الشعر جيداً بالماء الفاتر بعد تطبيق هذه الخلطة وقبل غسله بالشامبو. يمكن استعمالها مرة أسبوعياً في حالة الشعر الفاقد للحيوية.

2- زبدة الشيا:

تتميّز زبدة الشيا بغناها بالحوامض الدهنيّة الأساسيّة التي ترطّب الشعر بالعمق، وهي تتوفر في المتاجر التي تبيع منتجات طبيعيّة، ويوصى باستعمالها على الشعر المُجعّد، والقاسي، والشديد الجفاف. يُشكل استعمال هذه الزبدة بديلاً لحمّام الزيت كونها تُغذّي الشعر بالعمق، وهي تُطبّق على الشعر الجاف. يكفي أخذ مقدار حبة من البندق وتسخينها بين راحتي اليدين قبل تطبيقها على طول الشعر مع التركيز على الأطراف. يمكن ترك هذا القناع لحوالي ساعة على الشعر أو تركه طوال الليل على الشعر وغسله في صباح اليوم التالي.

3- الألوفيرا:

يُشكّل جل الألوفيرا مكوناً مثالياً لترطيب ألياف الشعر، ولذلك يُنصح باستعماله مرة أسبوعياً في تحضير قناع للعناية بالشعر بعد خلطه بالكمية نفسها من زيت الزيتون أو زيت الأرغان. يُترك هذا الخليط على الشعر لمدة ساعة بعد لف الرأس بمنشفة دافئة، يمكن أيضاً خلط الألوفيرا مع الكمية نفسها من زيت جوز الهند، وفي هذه الحالة يُترك القناع لمدة نصف ساعة على الشعر قبل شطفه بالماء الفاتر ومن ثم غسل الشعر بالشامبو الذي تستعملونه عادةً.

4- البيض:

يُساهم البيض في تغذية الشعر الجاف بالعمق، وهو يُستعمل في أقنعة للعناية بالشعر منذ سنوات طويلة نظراً لدوره في ترطيب وتغذية ألياف الشعر. لتحضير قناع مغذىٍ للشعر يُنصح بخلط صفار حبّة من البيض مع ملعقة كبيرة من العسل والقليل من زيت الزيتون، يُطبّق هذا القناع على الشعر مرة أسبوعياً ويُترك على الرأس لمدة 10 دقائق قبل شطفه جيداً بالماء البارد ثم غسل الشعر بالشامبو الذي تستعملونه عادةً.

5- زيت الكانابيديول:

يتمتع هذا الزيت بفعالية في حل مشكلة جفاف الشعر نظراً لغناه بالحوامض الأمينيّة، والحوامض الدهنيّة، ومُضادات الأكسدة. وهي جميعها عناصر أساسيّة للحفاظ على شعر صحي طوال أيام العام. لتحضير قناع يحتوي على هذا الزيت، يكفي خلط 40 ملليلتر منه مع الكمية نفسها من زيت اللوز، وزيت الجوجوبا الأساسي بالإضافة إلى 60 غراماً من العسل. يُطبّق هذا الخليط على كامل الشعر مع التركيز على الأطراف ويُنصح بأن يترافق مع إجراء تدليك لفروة الرأس. يُترك هذا القناع على الشعر لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة قبل شطفه جيداً وغسل الشعر بالشامبو.