المبالغة في الأحجام والألوان تطبع أزياء جورج شقرا

قدّم المصمم جورج شقرا مجموعته من الأزياء الراقية لربيع 2023 ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة. وهو حرص من خلالها أن يُقدّم تعريفه الخاص للمبالغة في مجال الأحجام والألوان بهدف تعزيز شباب الإطلالة في كل الأعمار.

سعت دار Georges Chakra في هذا العرض لتقديم 42 إطلالة تختصر مفهومها للإسراف. وهي عمدت إلى استكشاف الأشكال الضخمة والألوان الصاخبة للتعبير عن الأنوثة بأسلوب دراماتيكي، ولذلك أتت اللوحة اللونية المستعملة منعشة وجريئة في الوقت نفسه. افتُتح العرض بإطلالات باللون الأصفر النيوني لتليها تصاميم بالمرجاني الحيوي، والزهري المشرق، والأخضر النعناعي أو الزمردي، والأصفر الشمسي، والأزرق السماوي فيما غطّى اللون الأبيض على أكثر من ثلث تصاميم هذه المجموعة ولكنه غاب عن ثوب الزفاف الذي تم تنفيذه بحرير الميكادو وبألوان الأزرق والزهري مع لمسات من الفضي المعدني رافقه "كاب" من التول الأزرق انسدل منه ذيل طويل.

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استعان المصمم جورج شقرا بالياقات الضخمة والثنيات المتعدّدة لإضفاء طابع دراماتيكي على الإطلالات، كما زيّن الأزياء بالأزهار الكبيرة، ودوائر الترتر الضخمة، والريش المتطاير أما بالنسبة للأكسسوارات فتميّزت بأحجامها الكبيرة أيضاً وبطابعها الجريء، منها: عقود وأساور اللؤلؤ، الأقراط الطويلة غير المتوازية، أقواس الشعر المصنوعة من خامات شبكيّة. وقد رافقت الأزياء أحذية على شكل "ميول" من الساتان تلوّنت بالتدرجات المعدنيّة والمشرقة. تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة دار Georges Chakra من الأزياء الراقية للربيع والصيف المقبلين فيما يلي.