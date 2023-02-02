نجمات حفل "ليلة صوت الأرض" يجمعهن الفن والأناقة

شهدت مدينة الرياض مساء أمس الأربعاء حفلاً استثنائياً كرّم الفنان السعودي الراحل طلال مداح.

حمل هذا الحفل عنوان "ليلة صوت الأرض"، وشكل فرصة لاجتماع أكثر من 40 من نجوم العالم العربي على مسرح محمد عبده أرينا في منطقة بوليفارد سيتي، في تحية تقدير لهذا الفنان السعودي الذي حمل لقب "صوت الأرض".

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فكيف بدت إطلالات النجمات المشاركات بهذه المناسبة؟

شاركت بتقديم الحفل الممثلة اللبنانية فاليري أبو شقرا والمقدم وسام بريدي. تألقت فاليري للمناسبة بثوب غطاه الباييت بلوني الذهبي والكحلي نسقته مع مجوهرات ماسية من Yessayan Jewelery.

كما ظهرت الفنانة السورية أصالة بإطلالة ذات طابع غجري، من دار Be Chic السعودية تداخل فيها المخمل مع الشيفون والتطريزات الذهبية.

كذلك اختارت النجمة الإماراتية بلقيس فتحي زيها من دار Valentino الفرنسية، وقد تم تصنيف إطلالتها على أنها الأجمل في الحفل، إذ تناسق ثوبها الذي اختارته باللون البيج الرملي بامتياز مع لون بشرتها. وقد نسقته مع أقراط ناعمة وخاتم ماسي.

أما النجمة اللبنانية نجوى فقد ظهرت في الحفل بإطلالتين، أولهما وصلت بها إلى البساط الأحمر وتألفت من ثوب اختلط فيه لونيّ الأخضر الفوسفوري والأبيض مع تطريز على الصدر، وهو من توقيع دار Antonio Grimaldi. أما الثانية فظهرت بها على المسرح وتألفت من ثوب ذهبية زينته عقدة عند الكتف.

واعتمدت النجمة السعودية وعد إطلالة باللون الأبيض تألفت من "جامبسوت" رافقته تنورة طويلة. وقد نسقته مع مجوهرات ماسية فاخرة دخلت عليها أحجار الزمرد.

كما كان اللون الأبيض أيضاً خيار الفنانة داليا مبارك التي أطلت بثوب تميز بياقة مرتفعة وكمين طويلين غطاه التطريز وتزين بالريش عند الأطراف.

أما النجمة اللبنانية يارا فظهرت في الحفل بإطلالة كلاسيكية تألفت من ثوب باللون الأحمر حمل توقيع المصمم رامي قاضي.

كذلك ظهرت الفنانة السعودية زينة عماد على المسرح بإطلالة شرقية بامتياز باللون البنفسجي الداكن تزينت بالتطريزات الفضية.

أما الفنانة أصيل هميم فاعتمدت ثوباً طويل باللون الأزرق الملكي غطاه التطريز من توقيع المصمم فضل جابر ونسقته مع مجوهرات ماسية من Alaqili Jewelery.

كما اختارت الفنانة التونسية أميمة طالب الظهور بإطلالة كلاسيكية باللون الأسود.

ومن النجمات المشاركات في الحفل نذكر أيضاً: أحلام التي اختارت الظهور بثوب أسود غطاه التطريز الفضي وتزين بالريش عند الكمين، ونوال الكويتية التي اعتمدت ثوباً زهرياً غطاه الفرو عند الكمين.



أحلام نوال الكويتية

وقد اختارت النجمة المغربية سميرة سعيد إطلالة باللون الأحمر تميزت بطابعها العصري البسيط، فيما اختارت النجمة المصرية أنغام ثوباً من الباييت بكتف واحدة جاء باللون البني الداكن.