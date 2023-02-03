الميثولوجيا تواكب الموضة في عرض رامي قاضي الجديد

عاد المصمم رامي قاضي إلى الميثولوجيا اليونانية خلال التحضير لمجموعته من الأزياء الراقية لربيع 2023. وهو استوحى من غايا إلهة الأرض مجموعة من 24 تصميماً قدمها خلال عرض تم بثه مؤخراً على صفحته في موقع إنستغرام.





وحملت هذه المجموعة عنوان Mantra أو "تعويذة"، وقد حرص المصمم من خلالها على تقديم تكريم شخصي لروح الأرض وجذورها التي تجسد معنى الاستقرار. وهو استعان بشخصية غايا، إلهة الأرض ومصدر كل حياة عند اليونان، لتشكل مصدر إلهام لنساء اليوم في مجال الحفاظ على هذا الكوكب وكنوزه.





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كما استحضر رامي قاضي أمواج المحيط وتموجات الرمال الصحراوية ليحولها إلى تفاصيل زينت أزياء عرضه الأخير. وهو اختار للوحته اللونية تدرجات أزرق البحر والسماء، الأحمر البركاني، البرتقالي والفضي، والثنائي النمونوكرومي ثم قام بتزيينها بتطريزات على شكل دوائر، وأمواج، وبلورات، وأحجار الكريستال. أما ديكور العرض فتضمن كثبان رملية ومرايا عاكسة للإطلالات.







وكان لافتاً جمع المصمم بين القصات الضيقة والأحجام الواسعة في الإطلالة الواحدة لتبدو التصاميم كأنها منفذة بأسلوب ثلاثي الأبعاد مبتكر. وهو ابتعد عن التطريز بمفهومه التقليدي ليعتمده بطريقة مبتكرة ويحرص على تنفيذه بأسلوب متجدد.





كذلك نفذ قصة "الدرابيه" بأسلوب مميز يجعلها تبدو كأنها بعيدة عن الجسم، واستعان بالريش والشراريب بأسلوب غير تقليدي. أما ثوب العروس، الذي اختتم به العرض، فتميز بطابعه العصري البسيط وبلونه الأبيض الرملي، وقد رافقته قفازات طويلة وطرحة تزينا بالتطريز الناعم.