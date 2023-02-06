جينيفر لوبيز تخطف الأنظار بحفل جوائز "غرامي" في لوس أنجلوس

فاجأت الفنانة جينيفر لوبيز الحضور، مساء الأحد، بتقديمها أول جائزة "غرامي" للمغني هاري ستايل على المسرح.

وأطلت جينيفر بفستان كحلي اللون مرصع بخيوط لمّاعة من تصميم دار غوتشي، وارتدت طقم مجوهرات من تصميم بلغاري خطفت بها الأنظار.

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وكانت حركة ذكية اعتماد لوك الشعر البسيط والميك آب الناعم في هذه الإطلالة.





جينيفر لوبيز جينيفر لوبيز جينيفر لوبيز

أما اللوك الثاني الذي استدعى الانتباه على السجادة الحمراء في هذا الحفل، فهو لوك الفنانة تايلر سويفت، التي ارتدت أيضا اللون الكحلي وكانت إطلالتها أنيقة جدا، خاصة قرطي الحلق الذي أعطى اللوك إضافة أخاذة.



تايلر سويفت تايلر سويفت

أما المفاجأة فكانت بيونسيه، التي أطلت بفستان فضي يمكن القول بأنه نوعا ما "غريب"، وعلى الأغلب غير موفقة، حيث إن القماش المستخدم في الفستان مع القفازات وقصة الفستان ليست أفضل شيء ممكن أن يتم اختياره لحفل بهذه الضخامة.



بيونسيه بيونسيه

وباتت المغنية الأميركية بيونسيه، الأحد، أكثر شخص ينال جوائز غرامي على الإطلاق مع فوزها حتى اليوم بـ32 جائزة، بعدما حصدت تكريما عن أفضل ألبوم للموسيقى الإلكترونية الراقصة في هذه الحفلة، التي تُعدّ بالنسبة إلى الموسيقى بمنزلة جوائز الأوسكار سينمائياً.

وحصلت نجمة البوب على جائزة "غرامي" في فئة أفضل ألبوم للموسيقى الإلكترونية الراقصة عن "رينيسانس" في الدورة الخامسة والستين، التي أُقيمت الأحد في لوس أنجلوس، محطّمة بذلك رقم قائد الأوركسترا الشهير جورج شولتي الذي حصد خلال مسيرته الفنية 31 جائزة.