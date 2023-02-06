الطابع الدرامي يُخيّم على أناقة النجمات في حفل "غرامي"

شهدت مدينة لوس أنجلوس مساء أمس الأحد إقامة حفل Grammy Awards بنسخته الـ65، الذي يُعتبر أهم حدث عالمي لتكريم صُناع الموسيقى. وقد بدا الطابع الدرامي في مجال الأناقة هو المفضّل بالنسبة للعديد من نجمات هذا الحفل.





كاردي بي بإطلالة تشكل تحيّة للمصمم الراحل باكو رابان ليزو ميغان فوكس وزوجها ماشين غان كيلب

من أبرز النجمات اللاتي لفتن الأنظار بأزيائهن ذات الطابع الدرامي على البساط الأحمر لهذا الحفل كانت نجمة الهيب هوب الأميركيّة كاردي بي، التي اعتمدت ثوباً مبتكراً باللون الأزرق يُجسّد حركة المياه حمل توقيع دار Gaura Gupta الهنديّة. وكانت هذه الدار سجّلت مؤخراً مُشاركتها الأولى بأسبوع باريس للخياطة الراقية.

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أديل كاتي موسغريفز دوجا كات كوكو جونز

وظهرت كاردي بي خلال الحفل بإطلالة أخرى كتحيّة للمصمم الإسباني الراحل باكو رابان، حيث ارتدت من تصميمه ثوباً مصنوعاً من قطع معدنيّة اختارته من مجموعة Paco Rabanne لربيع وصيف 2021، أما النجمة ليزو فظهرت بثوب على شكل كورسيه باللون البرتقالي رافقه "كاب" ضخم تزيّن بالورود النافرة. وقد حملت إطلالتها الدرامية توقيع دار Dolce&Gabbana.

الطابع الدرامي تجلّى أيضاً في إطلالة مغنية الراب الأميركية دوجا كات التي ظهرت بثوب أسود مصنوع من اللاتيكس ترافق مع قفازات طويلة وحمل توقيع دار Versace. وقد اعتمدته المغنية الأميركية كاسي موسغريفز التي اختارت جامبسوت باللون الزهري الفاتح رافقه "كاب" ضخم من الريش. وقد حملت إطلالتها توقيع Maison Valentino.

وجمعت النجمة أديل بين الطابع الكلاسيكي والدرامي على السواء عبر إطلالتها التي حملت توقيع دار Louis Vuitton، وتألفت من ثوب مخملي باللون البرغندي تميّز بياقته الضخمة. وقد خيّم الطابع الكلاسيكي على الإطلالات التي قدمتها دار Zuhair Murad في الحفل. واعتمدت منها النجمة كوكو جونز ثوباً باللون الذهبي فيما اختارت النجمة ميغان فوكس ثوباً أبيض ظهرت به إلى جانب خطيبها ماشن غان كيلي الذي ظهر ببدلة فضيّة من توقيع دار Dolce&Gabbana الإيطاليّة.