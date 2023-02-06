4 إطلالات لافتة للملكة رانيا خلال جولتها الأميركيّة

تتميّز الملكة رانيا بميلها للبساطة في مجال اختيار أزيائها، ولكنها تحرص أيضاً على اعتماد طابع عصري حوّلها إلى أيقونة موضة ومصدر إلهام في مجال الأناقة للعديد من السيدات حول العالم، فكيف بدت إطلالاتها في زيارتها الأميركيّة.

شاركت الملكة رانيا زوجها، ملك الأردن عبدالله الثاني وابنها وليّ العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في هذه الزيارة الرسميّة إلى الولايات المتحدة.









الملكة رانيا برفقة الملك عبدالله الثاني الملكة رانيا برفقة السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن الملكة رانيا برفقة ابنها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الملكة رانيا في أول إطلالة اعتمدتها خلال زيارتها الأميركية الملكة رانيا بإطلالة كلاسيكيّة ذات طابع درامي

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وقد أعطت من خلال الإطلالات التي ظهرت بها درساً في الأناقة العصرية والواثقة من حضورها. فهي تألقت خلال لقائها بالسيدة الأميركيّة الأولى جيل بايدن بثوب من الكريب باللون الأزرق الملكي اختارته من مجموعة دار Elie Saab الخاصة بخريف وشتاء 2022. ونسّقت هذا الثوب مع حذاء من الجلد السويدي باللون نفسه من توقيع Gianvito Rossi كما حملت بيدها حقيبة Sicily باللون الرمادي من Dolce&Gabbana.

وقد بدت إطلالتها متناسقة مع طلّة السيدة الأميركيّة الأولى التي استقبلتها بثوب أحمر اختارته من Brandon Maxwell ونسقته مع حذاء باللون نفسه من علامة Marion Parke.

وكانت الملكة رانيا ظهرت في إطلالتها الأولى خلال هذه الزيارة بتنورة من دار Dior تميّزت بلونها الأزرق واللمسات الذهبيّة التي زيّنتها. وهي نسقتها مع قميص من الكريب الصيني من Fendi، حقيبة ذهبيّة من Dior وحذاء من الجلد السويدي باللون البني من علامة Jennifer Chamandi البريطانيّة.

إطلالتها الثانية حملت توقيع Gabriela Hearst وتألفت من قميص وسروال من الحرير باللون البني نسقتهما مع حقيبة من Loewe باللون نفسه. أما آخر الإطلالات التي اعتمدتها الملكة رانيا خلال هذه الزيارة فتألفت من نتورة كلاسيكيّة سوداء من Fendi نسقتها مع قميص حريري أبيض تزيّن بمشلح طويل باللون الوردي اختارته من علامة Harithand العراقية-اللبنانية. وقد نسّقت إطلالتها مع حقيبة سوداء من Bottega Veneta.

بدت إطلالات الملكة رانيا مختارة بعناية ولكن دون تكلّف، وهي نجحت مرة جديدة باعتماد أسلوب كلاسيكي ذات طابع عصري يُشكّل نموذجاً للأناقة اليوميّة المميّزة.