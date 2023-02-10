زيت الخروع.. فوائده التجميليّة لا تقتصر على العناية بالشعر

يُعتبر زيت الخروع أفضل علاج طبيعيّ لتعزيز نمو الشعر، فهو يُساهم بتحفيز إنباته وتطويله بمعدّل سنتيمر كل شهر كما أنه مثالي للعناية بالرموش والحواجب. ولكن هل تعلمون أن هذا الزيت يتمتع أيضاً بمفعول مُضاد لشيخوخة البشرة ومُعزّز لشبابها؟

يمتاز زيت الخروع بكثافته، ولزوجته، ورائحته الخفيفة. وهو يُستخرج من بذور نبات الخروع الذي تنتشر زراعته بشكل رئيسي في إفريقيا، والهند، وأميركا الجنوبيّة. تعود فوائد هذا الزيت في مجال العناية بالبشرة إلى غناه بمُضادات الأكسدة، والمعادن، والبروتينات، والأحماض الدهنيّة مثل الأوميغا 6 و9. وهذا ما يجعهل منه مثالياً لمحاربة التجاعيد الرقيقة والعميقة على السواء.

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كيفيّة استعماله

يمكن استخدام هذا الزيت على مختلف مناطق الوجه بما في ذلك محيط العينين والشفاه، كما أنه يناسب كافة أنواع البشرات بما في ذلك الحسّاسة منها. وتُشير الاختبارات أن زيت الخروع فعّال جداً في علاج التجاعيد المحيطة بالشفاه وتلك التي تظهر على الجبين، وبين الحاجبين، وتحت العينين، وفي المنطقة الفاصلة بين جانبيّ الأنف وأطراف الشفاه بالإضافة إلى تجاعيد العنق.

يُستخدم زيت الخروع على البشرة بعد خلطه بالكميّة نفسها من زيت ناقل قد يكون زيت اللوز، أو الزيتون، أو زيت جوز الهند. يكفي وضع بضع قطرات من الخليط على دوائر قطنيّة وتمريرها على المناطق التي تظهر فيها الخطوط والتجاعيد بهدف تمليسها وترطيب البشرة بشكل فعّال، وطبيعي، واقتصادي على السواء.

يُنصح بتطبيق زيت الخروع مساءً على بشرة نظيفة للاستفادة من خصائصه طوال الليل على أن يتمّ تنظيف البشرة في صباح اليوم التالي باللوشن للتخلّص من أي بقايا دهنية. وتذكروا أن القاعدة الذهبيّة في هذا المجال لإبطاء علامات الزمن هي البدء باستعمال هذا الزيت منذ ظهور الخطوط الأولى والمواظبة على هذا الاستعمال بهدف ترطيب البشرة وحمايتها من التجاعيد والتصبّغات، وحتى من حب الشباب نظراً لمفعوله المُضاد للالتهابات.

خلطات مُفيدة لمحاربة التجاعيد

•زيت الخروع والألوفيرا:

لتحضير هذه الخلطة يكفي مزج ملعقة صغيرة من زيت الخروع وملعقة كبيرة من جل الألوفيرا ثم تطبيق الخليط على الوجه لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة قبل غسله بالماء. يمكن استعمال هذه الوصفة مساءً بشكل يومي.

•زيت الخروع والعسل:

لتحضير هذه الخلطة يكفي مزج ملعقتين صغيرتين من زيت الخروع وملعقتين كبيرتين من العسل مع صفار حبّة من البيض. يُطبّق هذا الخليط على البشرة ويُترك حتى يجفّ على أن يتمّ شطفه بعد ذلك بالماء ثم غسل البشرة بالسائل المنظّف الذي تستعملونه عادةً. يُنصح باعتماد هذه الخلطة مرة أسبوعياً.

•زيت الخروع وزيت السمسم:

لتحضير هذه الخلطة يكفي مزج ربع ملعقة من زيت الخروع مع نصف ملعقة من زيت السمسم، وتدليك المزيج على بشرة الوجه ثم تركه طوال الليل وغسل البشرة في صباح اليوم التالي. يُنصح باستعمال هذه الوصفة مرة أسبوعياً.