نيويورك تفتتح أسبوع موضتها بغياب أبرز مصمميها

شهد يوم أمس الجمعة افتتاح أسبوع نيويورك للموضة رغم غياب العديد من المصممين الأميركيين البارزين عن روزنامته. وهو سيمتد على ستة أيام يغلب عليها عنوان التنوّع، أما انطلاقته غير الرسميّة فكانت يوم الخميس الماضي مع المصمم كريستيان سيريانو الذي قدّم عرضاً مستوحى من النجمة الراحلة أودري هيبورن وشخصيتها الأيقونيّة التي طبعت السينما الهوليووديةّ.

الافتتاح الرسمي لأسبوع نيويورك للموضة تزامن مع عرض دار Rodarte التي قدّمت مجموعة من التصاميم الدراميّة المستوحاة بطابعها من العصر القوطي. غلب اللون الأسود على تصاميم بداية العرض ثم بدأت الألوان والتدرجات المعدنيّة بالظهور في القسم الثاني منه. وقد استعانت مصممتا الدار بالأجنحة، والياقات الكبيرة، والتيجان لإضفاء مزيد من الطابع الدرامي على إطلالات تزيّن معظمها بالأكمام الطويلة ودخلت عليها التفاصيل الضخمة. أما المصمم كريستيان سيريانو فقدم عرضه قبل يوم من الافتتاح الرسمي لهذا الأسبوع. وهو حرص من خلاله على إحياء أناقة النجمة الهوليوودية أودري هيبورن وتقديمها بأسلوب متجدّد يتناسب مع متطلبات المرأة العصريّة.

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أطلق كريستيان سيريانو على هذه المجموعة عنوان "حدائق العالم" وقد أراد من خلالها نشر بعض الرضى على الأجواء القاسيّة المخيّمة على عالمنا. وهو اعتمد في تنفيذ إطلالاته على لوحة ألوان مينيماليّة تنوّعت بين الأسودن والأبيض، والأرجواني، والأصفر كما زيّن تصاميمه بالورود المطبّعة والنافرة فيما أتت القبعات لتُكمّل جاذبيّة الإطلالات وأناقتها.

روزنامة متنوّعة

تُشير روزنامة أسبوع نيويورك لموضة خريف وشتاء 2023-2024 إلى تضمّن فعالياته مُشاركة أعدادٍ متوازية من المصممين والمصممات، بالإضافة إلى 17 مُصمماً من أصحاب البشرة الداكنة، 23 مصمماً من أصول آسيويّة، و8مصممين من أبناء المهاجرين من أميركا اللاتينيّة. وهي أرقام لم يتم تسجيلها سابقاً في مجال تنوّع المشاركة بهذا الأسبوع. وهذا ما دفع ستيفن كولب، الرئيس التنفيذي لمجلس مصممي الأزياء في أميركا الذي يُشرف على تنظيم هذا الحدث، للتصريح: "أعتقد أنه من المهم حقاً ملاحظة أن هذا الموسم يهيمن عليه حرفياً التنوّع والنساء".

تتضمن روزنامة أسبوع نيويورك للخريف والشتاء المقبلين مُشاركة 110 علامات تجاريّة، منها 76 ستُقدّم عروضاً مباشرة، و19 ستُقدّم مجموعاتها في صالات عرض، و22 ستكتفي بتقديم عروض رقميّة. أما أبرز الغائبين عن المشاركة في روزنامة هذا الأسبوع فنذكر منهم دور Ralph Lauren، وTommy Hilfiger، وCalvin Klein التي لم تُقدّم أي جديد لها ضمن فعاليات هذا الأسبوع منذ 5سنوات، فيما انسحبت دار Marc Jacobs من فعاليات هذه الروزنامة خلال الأسبوع الماضي.