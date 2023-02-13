هكذا دعم عالم الموضة المتضررين من زلزال تركيا وسوريا

يمد عالم الموضة اليوم يد العون إلى المتضررين من الشعبين التركي والسوري بعد زلزال 6 فبراير الذي خلف حتى الآن أكثر من 35 ألف قتيل وأضرارا ضخمة تعرض لها البشر والحجر في المناطق المنكوبة.

فما هي أبرز الخطوات الداعمة التي تم اعتمادها في هذا المجال؟

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أولى المبادرات الداعمة للمتضررين من الزلزال قامت بها محلات Decathlon الفرنسية المتخصصة بالألبسة والأدوات الرياضية.

فبعد أن تأكدت من سلامة 2400 موظف يعمل لديها على الأراضي التركية، قدمت لهم ما يحتاجونه من دعم خاصة أن 3 من محلاتها الـ42 الموجودة في تركيا تعرضت لأضرار كبيرة من جراء هذه الكارثة. وقد عمل موظفو العلامة في تركيا على توضيب وإرسال مساعدات إلى المناطق المتضررة في البلاد تضمنت ملابس ومعدات شتوية بقيمة مليون دولار أميركي.

إضافة إلى ذلك أعلنت علامة Decathlon عن إنشاء صندوق تضامني بقيمة مليون دولار تديره مؤسسة الملك بودوان من أجل دعم المنظمات غير الحكومية العاملة على الأرض. كما دعت موظفي سلسلة محلاتها في جميع أنحاء العالم إلى المساهمة به إذا رغبوا بذلك.

دعم على مختلف المستويات

أعلنت مجموعة Inditex الإسبانية التي تشرف على أسماء عديدة في مجال الموضة منها Zara، وBershka، وStradivrus عن التبرع بمبلغ 3 ملايين دولار إلى الهلال الأحمر التركي بهدف دعم جهود المعونة الإنسانية في أعقاب الزلزال. وهي قدمت 500000 قطعة من الملابس الشتوية إلى منظمتي الهلال الأحمر وAFAD المتخصصة بإدارة الزلازل في تركيا.

أما مجموعة H&M السويدية التي تتعاون في مجال عملها مع عشرات المصنعين الأتراك، فقررت التبرع بملابس دافئة بالإضافة إلى تقديم مساعدة مالية تبلغ 930000 دولار إلى منظمة AFAD، فيما قامت جمعية H&M بالتبرع بمبلغ 468000 دولار إلى منظمات الهلال الأحمر التركي وSave the Children.

وقد كشفت علامة Mango الإسبانية أن واحداً فقط من موظفيها على الأراضي التركية أصيب في الزلزال وهو يخضع للمعالجة الطبية. وذكرت أن عدد موظفيها في تركيا يبلغ 1300 يتوزعون على 70 متجرا منها ما هو موجود في المناطق الأكثر تضرراً من جراء الزلزال. وقد بدأ القسم المتخصص بالعمل الاجتماعي في علامة Mango بإرسال ملابس إلى العديد من المناطق التي تضررت بالإضافة إلبى التبرع بمبلغ 150000 دولار إلى الهلال الأحمر التركي.

مساعدات متنوعة

في إطار المساعدات التي يتم تقديمها للمنكوبين، شجعت مجموعة Amazon الأميركية عملاءها على التبرع للهلال الأحمر والصليب الأحمر عبر موقعها خاصة في فرنسا وألمانيا وإسبانيا. وهي كشفت عن تقديمها لدعم بقيمة 468000 دولار لمنظمات إنسانيّة محلية. كما قدمت خدمات لوجستية لشحن البطانيات، والخيام، وأدوات التدفئة، والمواد الغذائية، والحفاضات، والأدوية إلى المناطق المنكوبة. وكانت أعلنت في وقت سابق أن لديها 200 موظف في مكاتبها على الأراضي التركية جميعهم بخير.

أما في مجال صناعة السلع المترفة، فقد أعلنت مجموعة Kering الفرنسية التي تملك العديد من العلامات الفاخرة منها Gucci، وSaint Laurent، وBalenciaga في بيان لها أن جميع علاماتها ستقدم مساعدات للمنكوبين دون الكشف عن أرقام في هذا المجال.

فيما أعلنت علامة Louis Vuitton أن الأموال المتوفرة في إطار شراكتها مع اليونيسيف ستكون متاحة على الفور لمساعدة العائلات المتضررة في تركيا وسوريا. وأخيراً أعلنت مجموعة OTB الإيطالية التي تملك علامات مثل Marni وDiesel عبر المنظمة الإنسانية التابعة لها أنها ستقدم المساعدات بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تدعمها أصلاً منذ سنوات طويلة.