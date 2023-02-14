4 محطات لافتة شهدها أسبوع نيويورك للموضة

تستمر فعاليات أسبوع نيويورك لموضة خريف وشتاء 2023-2024 مع مُشاركة أكثر من 100 علامة تجاريّة وتميُز مجموعة من المصممين العالميين نستعرض جديد 4 منهم قدّموا عروضاً لافتة لاقت استحسان الحضور والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.













من عرض أولا جونسون. من عرض أولا جونسون من عرض برابال غورونغ من عرض بروينزا سكولر. من عرض بروينزا سكولر من عرض أولا جونسون. من عرض أولا جونسون

تحمل علامة Sukeina توقيع المصمم السينغالي عمر سلام، الذي أطلقها في العام 2012. أما عرضها الأخير فحمل عنوان "أنتِ" وهو يُترجم تأثير وجود المرأة على من حولها بالإضافة إلى أسلوب تقديم الذات وإدراكها. وقد عبّر مصمم الدار عن هذه الأفكار عبر إطلالات تزيّنت بسحابات ضخمة وأنماط مُتعرّجة تمّ تنفيذها بالريش، فبدت امرأته دقيقة بخياراتها وحاضرة بجرأتها وأناقتها.

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- برابال غورونغ:

يُعتبر عرض المصمم الأميركي ذات الأصول النيبالية برابال غورونغ من العروض المنتظرة خلال أسبوع نيويورك للموضة. وهو قدّم خلاله 36 إطلالة استحضرت جميعها جمال الفراشة التي تختصر بالنسبة إليه مفهوم "العثور على الجمال في عدم الثبات".











من عرض برابال غورونغ. من عرض برابال غورونغ من عرض بروينزا سكولر. من عرض بروينزا سكولر من عرض سكينة من عرض سكينة.

أطلقت دار Prabal Gurung من خلال هذه التصاميم حواراً بين أنماط اللباس الشرقي والغربي، بين الصلابة والنعومة، وبين التفاصيل الأنثويّة والذكوريّة. وقد جاءت أزيائها غنيّة بالطبعات والخلطات اللونيّة التي تمّ تنفيذها بأسلوب مبتكر.

- بروينزا سكولر:

احتفلت دار Proenza Schouler في مجموعتها الأخيرة بمرور 20 عاماً على تأسيسها. وهي قدّمت خلال عرضها حوالي 40 إطلالة اختلطت فيها خطوط الخياطة الكلاسيكيّة مع اللمسات العصريّة. لم تتناول هذه المجموعة موضوعاً معيناً ولكنها بحثت عن ما تريده المرأة في حياتها وحاولت أن تقدمه لها. بدت التصاميم خالية من أي طبعات، أو كشاكش، أو عقد. وقد طغى عليها لوني الأسود والأبيض كما ظهرت إلى جانبه ألوان الشوكولاتة، والرمادي، والبيج مع بعض اللمسات المشرقة التي تركتها التدرجات المعدنيّة وألوان الأزرق والأصفر.

- أولا جونسون:

قدّمت المصممة أولا جونسون عرضها في الطابق 65 من أحد مباني نيويورك الشاهقة. وقد تجلّى في مجموعتها الطابع البوهيمي الراقي، الذي اعتادت على تقديمه في تصاميمها منذ حوالي 20 عاماً وحتى اليوم. استعانت دار Ulla Johnson بتفاصيل تمّ تنفيذها يدوياً وبالأسلوب الثلاثي الأبعاد في مجال الطبعات. برعت جونسون في خلط الخامات فيما بينها وزيّنت أزيائها بالثنيات، والكشاكش، والتخريمات، والأكمام الضخمة، والنقشات المتنوّعة أما الألوان التي اعتمدتها فجأت خريفيّة بامتياز من حيث هدوئها والدفء الذي توحي به.