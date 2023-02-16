كارولينا هيريرا تبحث في الماضي عن تفاصيل حاضر مُشرق

لا تكتمل فعاليات أسبوع نيويورك للموضة دون مُشاركة دار Carolina Herrera التي قدّمت في عرضها الخاص بالأزياء الجاهزة للخريف والشتاء المقبلين مجموعة تصاميم مستوحاة من سلسلة The Empress التي تُعرض على منصّة Netflix متناولة فصول من حياة البلاط النمساوي وإمبراطورته "سيسي" خلال القرن التاسع عشر.

وقدّم المدير الإبداعي للدار ويس غوردن في عرضه الأخير مجموعة خريفيّة نابضة بالحياة والفرح، تماشياً مع تنفيذ دار Carolina Herrera لوعدها للنساء بجعلهن أكثر جمالاً وسعادةً.

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وتمّ افتتاح العرض بمجموعة من الإطلالات تزيّنت بالتقليمات البيضاء والسوداء التي تُشتهر بها الدار، لتظهر بعدها التصاميم المزيّنة بالأزهار الملوّنة أو المُرصّعة بالأحجار اللامعة ثمّ الطبعات والنقشات المزخرفة التي تستحضر أناقة القرن التاسع عشر والأزياء المُنفّذة بخامات معدنيّة وألوان حيويّة مُشرقة. أما في ختام العرض فتزيّن اللون الأسود بزخرفات ذهبيّة فاخرة.

فيما نجح غوردن في الجمع بتصاميمه بين الفخامة والراحة بأسلوب بسيط مع الحفاظ على هويّة دار Carolina Herrera المترفة، وهو استعان في هذا الإطار بخامات المخمل، والتفتا، والتول، والحرير كما استعمل الثنيات، وطبقات الكشاكش الكبيرة، والورود النافرة لإضفاء لمسات رومنسيّة على الإطلالات العصريّة.

أما بالنسبة للألوان التي اعتمدها في التصاميم فتنوّعت بين الطابع الحيادي للثنائي المونوكرومي والطابع المُشرق للألوان المُنعشة والقويّة، كما تضمّنت المجموعة إطلالات اعتمدت على تنسيق مبتكر وغير مألوف في مجال الألوان.

الطابع الحيويّ الذي خيّم على الأزياء انسحب على الأكسسوارات المرافقة لها أيضاً فتزيّنت الأحذية والحقائب بالزخارف والألوان فيما ترافقت التصاميم مع عقود وأقراط من اللؤلؤ والأحجار الكريستاليّة الملوّنة.

تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة دار Carolina Herrera لخريف وشتاء 2023-2024 فيما يلي.