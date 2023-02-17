بالصور.. أناقة بلمسات شرقية قدّمتها ريم عكرا في نيويورك

قدّمت المصممة ريم عكرا مجموعتها الجديدة لخريف وشتاء 2023-2024 على هامش فعاليات أسبوع نيويورك للموضة، فكيف بدت إطلالاتها المطعّمة بالأناقة الشرقيّة؟

في السنوات الأخيرة، حرصت المصممة اللبنانيّة ريم عكرا على تقديم جديدها بشكل دليل مصوّر أو Lookbook بعد أن كانت تقدمه ضمن عروض مباشرة في أسبوع نيويورك للموضة. وهي اعتادت على أن تُحضّر سنوياً مجموعات خاصة بموسمي الخريف والشتاء، الربيع والصيف، الرحلات، عروس الخريف، وعروس الربيع.













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تضمّنت مجموعة Reem Acra للخريف والشتاء المقبلين 32 إطلالة فاخرة تليق بأرقى المناسبات والسهرات، وقد جاءت التصاميم مطعّمة بلمسات شرقيّة أضفت عليها مزيداً من السحر والأناقة. لوحت الألوان التي خيّمت على الإطلالات جاءت خريفيّة ولكنها ليست كئيبة، بل بدت كأنها مُختارة من تدرجات الأحجار الكريمة وترافقت مع حضور بارز للون الأسود الذي تحوّل مع ريم عكرا إلى لون احتفالي بعد أن تزيّن بكشاكش، شراريب، حبيبات اللؤلؤ، بالإضافة إلى أحجار ذهبيّة وفضيّة. وقد اعتمدت المصممة على الطابع الضبابي للوني الرمادي والبيج لإضافة نفحة راقية على أثواب تمّ تنفيذها بخامات التول، والدانتيل، والأورغنزا.







ترافقت بعض الإطلالات مع مشالح طويلة من التفتا فيما ترافق بعضها الآخر مع قفازات سوداء عالية أضافت عليها طابعاً درامياً لافتاً. وقد حافظت التصاميم على قصّات كلاسيكيّة دخل عليها الشكّ الكثيف بأسلوب هندسي ذي طابع عصري لإضافة لمسات من التجدُد. تعرفوا على بعض إطلالات مجموعة Reem Acra للخريف والشتاء المقبلين فيما يلي.