كايت ميدلتون بإطلالة قديمة متجدّدة في حفل Bafta2023

شهدت مدينة لندن مساء أمس إقامة حفل توزيع جوائز "Bafta 2023" على مسرح "The Royal Festival Hall"، بهدف تكريم مجموعة من أبرز النجوم البريطانيين. أما نجمة هذا الحفل فكانت أميرة ويلز كايت ميدلتون التي أعطت العالم درساً في الحصول على إطلالة أنيقة ومُتجدّدة رغم اعتمادها الزي نفسه الذي سبق أن ارتدته للمناسبة نفسها منذ 4 سنوات.

شكّل حضور أمير وأميرة ويلز الحدث الأهم في هذه الاحتفاليّة، فالأمير ويليام يترأس جوائز البافتا منذ العام 2010، أما الأميرة كايت فشاركت للمرة الأولى فيها خلال العام 2017، ولكن الثنائي الملكي انقطع عن المشاركة بهذا الحفل منذ العام 2020 بسبب ظروف مختلفة. وهذا ما جعل من مشاركتهما بهذه المناسبة مفاجئة سارة.











كايت ميدلتون أميرة ويلز وزوجها الأمير ويليام ميشيل يوه كايت بلانشيت كاثرين زيتا جونز فلورنس بيو شيلا أتيم

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أما المفاجأة الأخرى فتمثّلت بالإطلالة التي اعتمدتها الأميرة كايت بهذه المناسبة، حيث أعادت تدوير ثوب أبيض من توقيع دار "Alexander McQueen" سبق أن ارتدته في حفل "Bafta2019"، وذلك بعد أن أجرت عليه بعض التعديلات من خلال استبدال الورود التي تزيّن كتفه بعقدة ينسدل منها مشلح طويل بالإضافة إلى قفازات "أوبرا" باللون الأسود وحقيبة سوداء صغيرة وأخيراً أقراط ذهبيّة كبيرة اختارتها من علامة Zara ويُقدّر سعرها بحوالي 22 دولاراً أميركياً فقط.

وقد أعطت كايت من خلال إطلالتها درساً في الحصول على إطلالة مُتجدّدة رغم إعادة تدوير الملابس التي سبق لها ارتدائها. أما الأمير ويليام فحرص على تنسيق بدلة التوكسيدو التي اختارها من توقيع دار Tom Ford مع ألوان أزياء زوجته.

- أناقة لافتة:

شكّل حفل "Bafta2023" مناسبة للنجمات كي يستعرضن أناقتهنّ على بساطه الأحمر. أما أكثر إطلالاتهن أناقة فكانت التالية:











سينتيا إيريفو سارة سمبايو جوليان مور جودي ترنر-سميث أنجيلا باسيت آنيا تايلور جوي



• حرصت النجمة الأسترالية كايت بلانشيت على اعتماد مبدأ إعادة التدوير في إطلالتها أيضاً. وهي ظهرت في هذه المناسبة بثوب أسود من دار "Maison Margiela" سبق أن ارتدته خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في العام 2015، وقد نسّقته مع مجوهرات من دار "Louis Vuitton" الفرنسيّة.

• اعتمدت الممثلة الأميركيّة أنجيلا باسيت ثوباً باللون الليلكي من دار "Pamella Roland" تميّز بكمّيه الضخمين. وقد نسّقته مع حقيبة صغيرة وحذاء من الساتان باللون نفسه بالإضافة إلى مجوهرات من دار Boucheron الفرنسيّة.

• اختارت الممثلة الأميركيّة آنيا تايلور-جوي إطلالة ذات طابع درامي من توقيع "Schiaparelli Couture" تألفت من ثوب مخمليّ قصير باللون البيج الذهبي نسّقته مع مشلح طويل انسدل من أعلى الرأس ليلامس الأرض ومجوهرات من دار "Tiffany&Co" الأميركيّة.

• اعتمدت النجمة البريطانيّة جودي ترنر-سميث إطلالة مبتكرة من دار Gucci تزيّنت بالريش، وقد نسّقتها مع مجوهرات فاخرة من دار Chopard السويسريّة.

• اختارت الممثلة الأميركيّة جوليان مور ثوباً أسود عاري الكتفين من دار Saint Laurent نسّقته مع مشلح من الفرو الأبيض ومجوهرات ماسيّة من دار "Bulgari" الإيطاليّة.

• تألقت الممثلة البريطانيّة سينتيا إيريفو بثوب باللون النحاسي تزيّنه الشراريب من توقيع دار Louis Vuitton، وقد نسّقته مع مجوهرات ذهبيّة من دار Tiffany&Co الأميركيّة.

• اعتمدت الممثلة البريطانيّة فلورنس بيو ثوباً برتقالياً من دار "Nina Ricci" تزيّن بالكشاكش المتعدّدة وبقصّة الحوريّة. وهو يحمل توقيع المصمم هاريس ريد.

• لفتت الممثلة البريطانيّة شيلا أتيم الأنظار بثوبها الفضي الذي حمل توقيع دار "Prada"، والذي نسّقته مع قفازات طويلة باللون نفسه ومجوهرات ماسيّة من دار "Chopard" السويسريّة.

• اعتمدت الممثلة الماليزيّة ميشيل يوه بدلة باللون البيج تميّزت بكمّين على شكل "كاب" اختارتها من توقيع Christian Dior Couture، وقد نسّقتها مع مجوهرات فاخرة من دار "Moussaieff Jewelers" البريطانيّة.

• اختارت العارضة البرتغاليّة ساره سامبايو ثوبها الأسود العاري الكتفين من دار "Zuhair Murad" اللبنانيّة.

• تألقت الممثلة البريطانيّة كاثرين زيتا جونز بثوب ذهبي اختارته من مجموعة دار "Tony Ward Couture" اللبنانيّة لربيع 2023.