3 خطوات صباحية لاستعادة الكولاجين والاستمتاع ببشرة نضرة

إن النصيحة المثمرة التي ينتشر صداها بقوة طوال الوقت في دوائر العناية بالبشرة مفادها أن الاتساق هو مفتاح النجاح والنتائج المرضية. لا يمكن توقع نتائج خارقة بين عشية وضحاها - يتطلب الأمر صبرًا وجهدًا وروتينًا قويًا للوصول إلى الأهداف والاستمتاع ببشرة نضرة ومتألقة.

وفقًا لما نشره موقع "Mind Your Body Green"، فإن اتباع بعض العادات الصغيرة بشكل منتظم يمكن أن يحقق نتائج طيبة، حيث يمكن أن تعني التعديلات الصغيرة على الروتين الصباحي كل الاختلاف عندما يتعلق الأمر باستعادة الكولاجين وتنعيم الخطوط الدقيقة وتأمين بشرة ممتلئة وثابتة، كما يلي:

مادة اعلانية

1. تدليك الوجه

ثبت أن تدليك الوجه المنتظم يزيد من تدفق الدم إلى الوجه ويوفر العناصر الغذائية والأكسجين التي تشتد الحاجة إليها لخلايا الجلد - والتي بدورها ثبت أنها تساعد في تقليل الخطوط الدقيقة وتعزز إنتاج الكولاجين وتُحسن لون البشرة. كما يمكن أن يؤدي تدليك البشرة بلطف إلى تصريف الانتفاخ الصباحي. يمكن استخدام منظف الزيت أثناء تدليك الوجه، مع مراعاة غسل الوجه بعد التدليك.

2. فيتامين C

إن فيتامين C ضروري لإنتاج الكولاجين، إذ لا يمكن للجسم إنتاج الكولاجين بشكل فعال بدون مضادات الأكسدة. ويعزز فيتامين C في الواقع إنتاج الخلايا الليفية، ويسهم بفاعلية في إنتاج الكولاجين.

يجب التأكد من الحصول على ما يكفي من فيتامين C في النظام الغذائي (أو يمكن تناول المكملات الغذائية، في حالة الحاجة إلى القليل من المساعدة الإضافية). كما يمكن أن يساعد فيتامين C عند استخدامه موضعيًا لأنه يساعد على استقرار الكولاجين الموجود في الجسم، مما يؤدي إلى تقليل التجاعيد بشكل عام. يوصي معظم الخبراء باستخدام فيتامين C الموضعي في الصباح لأن مضادات الأكسدة تعمل مع واقي الشمس لتوفير حماية مكثفة من الأشعة فوق البنفسجية، التي تؤثر بشكل سلبي على إنتاج الكولاجين.

3. قهوة الكولاجين

تُظهر الأبحاث أن مكملات الكولاجين تضاعف وتعزز قدرة الجسم على إنتاج الكولاجين عن طريق تحفيز الخلايا الليفية، المسؤولة عن تصنيع الكولاجين والإيلاستين، بما يعني حرفيًا استعادة مستويات الكولاجين الطبيعية.

أظهرت الأبحاث السريرية أن الكولاجين يمكن أن يدعم مرونة الجلد ويجعل الخطوط الدقيقة تبدو أصغر. ووجدت تجربة سريرية مزدوجة التعمية عشوائية أن مستويات ترطيب الجلد لدى المشاركين كانت أعلى بسبع مرات لدى مستخدمات مكملات الكولاجين مقارنة باللواتي لم يتناولن مكملات الكولاجين.

ينصح الخبراء باختيار مكملات كولاجين تكون مدعومة بشهادة صحية وطبية رسمية. بمجرد العثور على النوع المناسب، يمكن إضافته إلى قهوة الصباح للحصول على رشفة يومية داعمة للبشرة، أو إذابته في كوب العصير المُفضل تناوله صباحًا.