بين الشرق والغرب.. أزهار وأشعار تُزيّن تصاميم Qasimi

قدّمت دار Qasimi مجموعتها من الأزياء الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين ضمن دليل مصوّر Lookbook وفيلم فيديو تمّ عرضهما على موقعها بالتزامن مع فعاليات أسبوع لندن للموضة.

حملت هذه المجموعة توقيع المديرة الإبداعيّة للدار الشيخة حور القاسمي، ابنة حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي وشقيقة الشيخ الراحل خالد القاسمي الذي أسس علامة Qasimi في العام 2008 خلال تواجده بمدينة لندن. وكانت الشيخة حور تسلّمت مهام الإدارة الإبداعيّة في الدار عام 2020 بعد وفاة شقيقها التوأم في العام 2019 عن عمر 39 عاماً.























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وهي كانت أعلنت حينها عن حفاظها على هويّة العلامة كجسر بين الشرق والغرب، كما أرادها الشيخ خالد الذي حاول أن يجمع بين الشارقة موطنه ولندن المدينة التي عاش وعمل فيها.

تعاونت الشيخة حور في هذه المجموعة مع مصممة النسيج الإماراتية هدية بدري التي ابتكرت خمس لوحات نسيجيّة شكّلت مصدر وحي للتصاميم التي تزيّنت بتطريزات على شكل أزهار البوغانفيليا وكلمات مطبوعة مُختارة من رواية "أطياف" للكاتبة المصريّة رضوى عاشور. تكرّر في هذه المجموعة ظهور قمصان البوبلين، المعاطف الكبيرة الحجم، الأثواب، والسراويل، والهوديز. وقد تضمّنت اللوحة اللونيّة التي اعتمدتها تدرجات الأزرق المتنوّعة من الفاتحة وصولاً إلى البنفسجي.

يتجسّد في هذه التصاميم الارتباط العميق بين عوالم الموضة والفن بهدف تعزيز الرؤية الديناميكيّة لعلامة Qassimi. وقد تزيّنت بعض قطع المجموعة بأنماط الجاكارد التي تمدّ جسوراً بين مفاهيم الشرق والغرب، فيما جاءت القصات المستعملة لتنفيذها مريحة وعصريّة ولكنها مبنيّة على أسس كلاسيكيّة مُتقنة. تعرّفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين فيما يلي.