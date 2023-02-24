شهر الموضة بمحطته الثالثة يحطّ رحاله في ميلانو

بعد انطلاق شهر الموضة من مدينة نيويورك واعتماد لندن كمحطته الثانية، يأتي دور ميلانو لاستقبال فعاليات أسبوع الأزياء الجاهزة لخريف وشتاء 2023-2024 . وقد كشفت روزنامة هذا الأسبوع عن برنامج حافل يتضمّن 59 عرضاً وتقديم 77 مجموعة من الأزياء بالإضافة إلى حوالي الثلاثين من المناسبات التي ترتبط بشكل مباشر بعالم الموضة.

افتتاح أسبوع ميلانو للموضة كان مع علامة Iceberg التي تعود إلى أحضانه بعد غياب عن فعالياته منذ العام 2018. وهي قدّمت في هذا الإطار تصاميم نسائية ورجاليّة ذات طابع رياضي غلب عليها استعمال خامات الصوف، والجلد. أما دار Fendi فحرصت على تقديم مجموعة من تصاميم عابرة للفواصل تستكشف الإزدواجيّة بين عالميّ الذكور والإناث. وفي هذا الإطار، رأيناها تجمع في تصاميمها النسائية والرجاليّة بين التنانير، والسراويل، والقمصان، والسترات براحة وبساطة. وقد استعان المدير الإبداعي في الدار كيم جونز بخامات ثقيلة من جوخ، وصوف، وجلد لتقديم تصاميم تتميّز بقصات غير متوازية تجمع بين الكلاسيكيّة والتعبير الفريد عن الذات بهدف تخطّي الحدود والتوقعات.

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بدأ عرض Fendi بتصاميم دخل عليها اللون الأزرق الفاتح ليختلط مع الأسود، والرمادي، والأبيض ثم تلتها إطلالات بألوان حياديّة أما القسم الأخير منه فظهرت التصاميم التي تلوّنت بالتدرجات الحيويّة واختلط فيها الأحمر مع الوردي بأناقة لافتة.

في عرض دار Roberto Cavalli حافظ المدير الإبداعي فوستو بوغليسي على الطابع القبلي الذي يتكرر في تصاميم الدار، والذي تجلّى عبر استعمال "الباتشورك"، والنقشات الحيوانيّة، والجلد مع الفرو بالإضافة إلى الشراريب والريش. كما تمّت الإستعانة بخامات الدنيم والدانتيل في إطلالات تحمل روحيّة تسعينيّات القرن الماضي وأسلوب العارضة الشهيرة كايت موس في مجال الأناقة. أما في عرض دار Antonio Marras فطالعتنا مجموعة مؤلفة من 104إطلالات نسائية ورجاليّة تميّزت بطابعها المسرحي وأتت مستوحاة من أعمال الكاتبة غرازيا ديليدا التي حصلت في العام 1927 على جائزة نوبل للآداب وما زالت حتى اليوم الشخص الإيطالي الوحيد الذي يحصل على هذه الجائزة. وقد استحضر المصمم أنطونيو ماراس من كتابات ديليدا قصة تجربة غامضة تجمع بين شخصيّات مختلفة تمّ تجسيدها في العرض عبر إطلالات ذات طابع رومنسي. خيّم اللون الأسود على قسم كبير من التصاميم وقد اختلط مع البيج، والأبيض، والرمادي، والكاكي، والأحمر ليتمّ اختتام العرض بتصاميم مونوكروميّة سوداء تم تنفيذها بخامات التول والدانتيل.