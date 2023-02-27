3 إطلالات عربيّة لافتة تتألق في حفل SAG Awards 2023

سجّل المصممون العرب حضوراً لافتاً على البساط الأحمر لحفل SAG Awards 2023 الذي أقيم بنسخته الـ29 في مدينة لوس أنجلوس الأميركية مساء أمس بحضور مجموعة من أشهر النجمات والنجوم العالميين.

فقد قدّم المصصم زهير مراد إطلالتين في هذا الحفل، أولهما ثوب عاري الكتفين من التفتا باللون الفوشيا ارتدته النجمة جيسيكا شاستاين، واختارته من مجموعة زهير مراد للأزياء الجاهزة الخاصة بربيع وصيف 2023 ونسّقت إطلالتها مع مجوهرات من دار Gucci الإيطاليّة.

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أما الإطلالة الثانية فظهرت بها الممثلة الأميركيّة جيني سلايت التي اعتمدت ثوباً أسود تزيّن بالتطريز عند الصدر.

كما وقّع المصمم إيلي صعب إحدى أجمل إطلالات نجمات هذا الحفل، وقد ظهرت بها الممثلة الأميركية أشلي بارك التي تألقت بثوب أبيض كريمي تزيّن بتطريز كثيف بلونيّ الفضي والذهبي وترافق مع "كاب" طويل انسدل من كمّيه.

من الإطلالات الأخرى اللافتة في هذا الحفل نذكر:

• إطلالة النجمة الأميركية زندايا التي اختارت ثوباً عاري الكتفين باللون الزهري تزيّن بحوالي 200 وردة نافرة. حمل ثوبها توقيع دار Valentino، وقد نسقته مع مجوهرات فاخرة من دار Bulgari الإيطاليّة.



















كارا ديليفيني كايت بلانشيت كاثرين نيوتن فيولا دايفيس وزوجها جوليوس تينون جيني سلايت زندايا جينا أورتيغا جيسيكا شاستاين إميلي بلانت آشلي بارك

• اختارت النجمة فيولا دايفيس إطلالتها أيضاً من دار Valentino، وهي تألفت من ثوب باللون الأصفر المُشرق تميّز بطابعه العصري البسيط.

• اعتمدت النجمة الأسترالية كايت بلانشيت ثوباً باللون الأسود من توقيع Armani Prive سبق تصميمه في العام 2016. وهي ليست المرة الأولى التي تحرص هذه الممثلة على إعادة تدوير الأزياء بهدف التوعية على ضرورة الحدّ من الأثر البيئي للموضة.

• إعادة التدوير كانت أيضا خيار النجمة جينا أورتيغا التي اعتمدت ثوباً أسود من دار Versace يعود تصميمه إلى العام 1994.

• اختارت عارضة الأزياء والممثلة البريطانيّة كارا ديليفين إطلالة مبتكرة من توقيع دار Carolina Herrera، تألفت من ثوب أسود مفتوح من الأمام ارتدته فوق سروال كلاسيكي ضيّق.

• دار Carolina Herrera كانت أيضاً خيار النجمة كاثرين نيوتن التي اعتمدت ثوباً ذا طابع أميري باللون الليالكي ونسقته مع مجوهرات من دار Cartier الفرنسيّة.

• تألقت النجمة البريطانيّة إميلي بلانت بثوب أحمر من دار Oscar de La Renta تميّز بتصميمه المبتكر. وقد نسّقته مع مجوهرات ماسيّة من Bulgari.