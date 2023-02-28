أسبوع ميلانو للموضة لايكتمل من دون عرض "جيورجيو أرماني"

يُعتبر المصمم جيورجيو أرماني أحد أركان فعاليات أسبوع ميلانو للموضة. وهو يُقدّم عادةً ضمن فعالياته عرضين: الأول تحت إسم Giorgio Armani وهو عرضه الأساسي والثاني تحت إسم Emporio Armani ويتوجّه لجيل الشباب. يبلغ السيد أرماني من العمر حالياً 88 عاماً، وهو كان أطلق أول مجموعاته من الأزياء الرجاليّة في العام 1975 وتوسّع بعد ذلك لتقديم مجموعات نسائيّة، وعطور، وألبسة للأطفال، وأزياء راقية كما لديه خط خاص بالأثاث والديكور. فما الجديد الذي قدّمه في عرضه الأخير؟











المصمم جيورجيو أرماني في تحية للجمهور عند نهاية العرض 10 9 8 7 6

اختار المصمم جيورجيو أرماني أن يختتم أسبوع ميلانو للموضة بلمسات كلاسيكيّة راقية وعصريّة على السواء. وقد أطلق على مجموعة Giorgio Armani الجديدة للخريف والشتاء المقبلين عنوان Cipria "سيبريا" أي "التبرّج" بالإيطاليّة مُعتمداً على الدور التجميلي للأزياء الذي يُشبه الدور المُعزّز للثقة المُصاحب لتطبيق مُستحضرات الماكياج على الوجه.

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تضمّنت هذه المجموعة حوالي 75 إطلالة غلب عليها استعمال خامتي الساتان والمخمل الذين تناسقا مع بعضهما البعض في أكثر من إطلالة. تكرر في هذا العرض ظهور سراويل الساتان المزمومة عند الخصر التي تمّ تنسيقها مع قمصان، وبلوزات، وسترات، ومعاطف بأسلوب عصري. تضمّن العرض أيضاً تصاميم من البدلات والأثواب ذات القصات البسيطة القريبة من الجسم الذي دخل عليها التطريز في القسم الأخير من العرض.







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خيّم اللون البيج بتدرجاته المتنوّعة على قسم كبير من العرض كما تزيّنت العديد من الإطلالات باللون الأسود. وقد دخل الزهري والمشمشي على بعضها لتعزيز إشراقها. أما بالنسبة للأكسسوارات التي رافقت الأزياء فكانت على شكل قبعات سوداء غطّت الرأس، قفازات، أوشحة مُطبّعة التفّت حول الكتفين أو العنق، حقائب صغيرة، نظارات شمسيّة، أساور عريضة وأقراط طويلة جاءت لتُكمّل الإطلالات وتزيدها أناقة.