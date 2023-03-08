العروس إيمان تضع حزام ثوب زفاف والدتها الملكة رانيا

حرصت رانيا ملكة الأردن على مشاركة جمهورها على وسائل التواصل الاجتماعي بتحضيرات وتفاصيل حفل حناء ابنتها الأميرة إيمان، الذي أُقيم مساء أمس، بعد أن أعلنت عن موعد زفافها الذي سيُقام يوم 12 مارس الجاري. فكيف بدت الإطلالات الملكيّة في هذا الحفل؟

اعتمدت الأميرة إيمان في ليلة الحناء ثوباً مُطرزاً باللون الأبيض حمل توقيع المصممة الأردنيّة ريما دحبور، وقد زيّنته بحزام غطّته تطريزات ذهبيّة كانت والدتها الملكة رانيا ارتدته مع ثوب زفافها منذ 30 عاماً. وقد بدت إطلالة إيمان راقية وعصريّة مع الحفاظ على لمسة تقليديّة مُحبّبة في مثل هذه المناسبة.



عناق بين الأم والابنة الملكة رانيا تتوسط ابنتها الأميرة إيمان وخطيبة ابنها رجوة آل سيف

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وكانت الملكة نشرت في صفحتها على موقع إنستغرام صورة وهي تضع اللمسات الأخيرة على ثوب حناء ابنتها ثم نشرت مجموعة من الصور من حفل الحناء أرفقتها بتعليق: "حنينا العروس وبالحب غمرناها، وبجمعة الأهل كملت فرحتنا بليلة حناء إيمان".



الملكة رانيا تضع اللمسات الأخيرة على ثوب الحناء الخاص بابنتها والذي يحمل تفصيلاً من ثوب زفافها على شكل حزام. الملكة رانيا برفقة رجوة آل سيف خطيبة ابنها ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

تألقت الملكة رانيا بهذه المناسبة بعباية باللون البرغندي والزهري الفاتح جاءت مُطرّزة بالأزهار ومُزيّنة بتخريمات ناعمة عند الصدر وأطراف الكمين. وهي نسّقت زيّها مع حذاء "ستيليتو" باللون الفضي ومجوهرات ناعمة اتخذت شكل عقد وخواتم.



الأميرة إيمان والملكة رانيا الأميرة إيمان لدى دخولها إلى صالة الحفل

وقد ظهرت إلى جانبها بهذه المناسبة رجوة آل سيف وهي خطيبة ابنها ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، التي لفتت الأنظار بإطلالة مميّزة تألفت من عباية بلوني البنفسجي والبرتقالي مع لمسات بسيطة من الأخضر الذي تكرر ظهوره في حذائها.



الأميرة إيمان والملكة رانيا برفقة جانب من المدعوات. الأميرة إيمان خلال حفل الحناء

وقد كان لافتاً الشبه الكبير بين أسلوب رجوة في الأناقة وأسلوب الملكة رانيا في هذا المجال الذي حوّلها إلى إحدى أيقونات الموضة على الصعيد العالمي.