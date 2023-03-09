زهرة الكاميليا: نجمة عرض "شانيل" الخاص بالشتاء المقبل

علاقة قديمة جداً تجمع بين الكاميليا ودار "Chanel"، فهي كانت الزهرة المفضلة لدى مؤسسة الدار غابرييل شانيل، ولذلك نجدها زيّنت العديد من تصاميمها ولكنها المرة الأولى التي تتحوّل فيها إلى محور وحيد وأساسي لمجموعة كاملة من الأزياء حملت توقيع المديرة الإبداعية للدار فيرجيني فيارد، وتم تقديمها ضمن فعاليات أسبوع باريس للأزياء الجاهزة.

تُعتبر زهرة الكاميليا أحد الرموز الأيقونيّة لدار "Chanel"، ولذلك لم يكن مُستغرباً أن تظهر على شكل مُجسّم كبير تتوسّط مسرح العرض وأن تتفتّح على معظم إطلالات مجموعة الأزياء الجاهزة الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين. فقد رأيناها تُزيّن الثياب، والأحذية، والحقائب، والأكسسوارات، وحتى الجوارب والقفازات.

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سراويل الأسود والأبيض

استغرق العرض حوالي 17 دقيقة، تضمّنها تقديم 65 إطلالة غلب عليها الثنائي المونوكرومي مع ظهور خجول لألوان الزهري والأحمر، وقد استعملت المديرة الإبداعية فيرجيني فيارد أزهار الكاميليا النافرة لتزيين المعاطف، والسترات، والكنزات كما جاء بعضها مُطرزاً، أو مُطبعاً، أومحبوكاً، فيما اختلطت في بعض الإطلالات مع لوغو الدار المؤلف من حرفي C متعانقين.

ظهرت العديد من العارضات بسراويل مُرفقة بحمّالات تكرر ظهورها أيضاً في فيديوهات بالأسود والأبيض، تم بثّها على شاشات وضعت عند مدخل مكان العرض وظهرت فيها الممثلة الكوميديّة اليابانيّة نانا كوماتسو وهي جالسة على لعبة للخيول الخشبيّة. وقد كشفت فيرجيني فيارد على هامش العرض أنها رغبت باستحضار أجواء إسطبل الخيول في العديد من تفاصيل العرض منها السراويل المرفقة بحمّالات.

تميّزت العديد من تصاميم هذه المجموعة بقصاتها غير المتوازية، وقد ظهرت سراويل البرمودا القصيرة في العديد من الإطلالات التي تمّ تنفيذها بخامات التويد، والصوف، والجلد. وقد ترافقت الأزياء مع أحذية عالية الساق من الجلد الأسود ظهرت على بعضها طبعة أزهار الكاميليا كما ظهرت هذه الأزهار نافرة على مجموعة من الأحذية، أما الأحزمة فرافقت العديد من التصاميم وتمّ تنفيذ بعضها بالجلد والبعض الآخر بسلاسل معدنيّة. تعرفوا على بعض إطلالات مجموعة Chanel من الأزياء الجاهزة للخريف والشتاء المقبلين فيما يلي.