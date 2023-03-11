"فرساتشي" تجمع أيقونات الموضة والفن في هوليوود

"لوس أنجلوس هي المكان المثالي لتقديم مجموعة كلّها ثقة، وغلامور، وفخامة" بهذه الكلمات عبّرت المصممة دوناتيللا فرساتشي عن سبب تقديمها لتصاميم دار Versace من الأزياء الجاهزة للخريف والشتاء المقبلين، بعيداً عن عواصم الموضة وخارج روزنامة أسبوع الموضة، فكيف بدت أجواء هذا العرض؟

شاركت بهذه الاحتفاليّة مجموعة من أبرز العارضات العالميّات أمثال نعومي كامبل، وجيجي حديد، وكيندال جينير أما في الصفوف الأمامية للحضور فجلس أشهر أصدقاء الدار أمثال: إلتون جون، وجيف بيزوس، وشير، وديمي مور، وآن هاثاواي، ودواليبا، ومايلي سايروس، وباميلا أندرسون...وقد بدت التصاميم التي تمّ تنفيذها أقرب إلى الخياطة الراقية منها إلى الأزياء الجاهزة إذ استحضرت السحر الهوليوودي وأجواء البساط الأحمر للمهرجانات العالميّة.

























جيجي حديد افتتحت هذا العرض جيجي حديد في إطلالة ثانية خلال العرض العارضة المخضرمة نعومي كامبل

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تقديم المجموعة حصل قبل يوم من موعدها لتفادي رداءة الطقس في اليوم الذي كان مُحدداً، وقد أقيم العرض في مركز Pacific Design Center في هوليوود. هيمن اللون الأسود على معظم إطلالات المجموعة، وهو ترافق مع ظهور خجول للبني وبعض الألوان الحيويّة مثل الأزرق، والوردي، والأخضر، والمشمشي كما دخلت طبعة الأزهار على بعض الإطلالات مضيفةً لمساتها الرومانسيّة عليها.

استعانت دوناتيللا فرساتشي بالقصات الهندسيّة كعنصر أساسي في هذه المجموعة، إذ رأيناها تتكرّر في "الأثواب السوداء الصغيرة" والبدلات التي تألفت من سترات رافقتها تنانير ضيقة أو سراويل. وقد دخل قماش الدنيم على العديد من الإطلالات النسائية والرجالية ولكن تمّ تقديمه بأسلوب فاخر بعيد عن طابع "أناقة الشارع" أو Streetwear الذي يُرافقه عادةً. وقد لفتنا الاستعمال المكثّف للجلود بنقشة جلد التمساح التي ظهرت أيضاً مطبوعة على القمصان الحريريّة.

شكّلت الأكسسوارات إحدى أساسيات هذه المجموعة كونها أضافت إلى الأزياء طابع الغلامور الهوليوودي. فقد ترافقت التصاميم مع قفازات طويلة من الساتان أو الجلد، نظارات شمسيّة داكنة، جوارب من النايلون الشفاف بالإضافة إلى أقراط، وعقود، وأساور، وخواتم مستوحاة من ثمانينيات القرن الماضي. أما الحقائب والأحذية فتزيّنت بالرموز الأيقونية لدار Versace على شكل بكل ذهبيّة أوفضيّة.

يُعتبر هذا العرض الذي قدمته دار Versace أحد أبرز العروض الخاصة بموسمي الخريف والشتاء المقبلين. وهو سيبقى محطة بارزة في تاريخ الدار وفي أرشيف الموضة العالميّة.